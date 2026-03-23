Küresel sermayede büyük eksen kayması: Fonların yeni rotası Avrupa

Küresel piyasalar son bir haftadır adeta nefesini tutmuş durumda. Yatırım dünyasının en büyük aktörleri olan hedge fonların hamleleri, Nisan 2025’ten bu yana şahit olduğumuz en büyük net satış dalgasını tetikledi. Bu durum basit bir kar realizasyonu değil; aksine dünya ekonomisinin gidişatına dair ciddi bir strateji değişikliğinin habercisi. Özellikle ABD hisselerine ve Asya’daki gelişmekte olan piyasalara karşı alınan negatif pozisyonlar, yatırımcıların bu bölgelere olan güveninin ciddi şekilde test edildiğini gösteriyor.

ABD ve Asya cephesinde risk algısı zirvede

Piyasaların lokomotifi sayılan ABD borsalarında geçen hafta tam anlamıyla bir geri çekilme yaşandı. Fon yöneticileri, Amerikan kağıtlarına karşı yoğun bir açığa satış baskısı kurarak fiyatların düşeceği beklentisini satın aldı. Bu karamsar tablo sadece okyanusun öte yakasıyla da sınırlı kalmadı. Asya’nın yükselen yıldızları olarak görülen Tayvan, Güney Kore ve Hindistan gibi teknoloji ağırlıklı pazarlarda da benzer bir kaçış senaryosu izlendi.

Yapılan analizler, bu bölgelerdeki satış baskısının temelinde artan jeopolitik risklerin ve enerji maliyetlerindeki belirsizliğin yattığına işaret ediyor. Özellikle yarı iletken sektöründeki yoğunlaşma, Asya piyasalarını küresel risklere karşı daha kırılgan hale getirirken; sermaye, riskin daha öngörülebilir olduğu bölgelere akmaya başladı.

Avrupa hisselerinde bahar havası

Satış dalgasının vurduğu diğer bölgelerin aksine, Avrupa hisse senetleri bu fırtınada sığınılacak liman görevini üstlendi. Yatırımcıların ABD ve Asya’dan çektikleri milyarlarca dolarlık likiditeyi Avrupa pazarına yönlendirmesi, bölge borsalarında güçlü bir alım iştahı yarattı. Avrupa’daki şirket çarpanlarının halen makul seviyelerde olması ve defansif sektörlerin sunduğu direnç, fonları bu tarafa çeken en büyük motivasyon kaynağı oldu.

Özetle, küresel sermaye geçtiğimiz hafta itibarıyla riskli bulduğu coğrafyalardan hızla uzaklaşırken, rotasını Avrupa’nın görece daha stabil olan ekonomik yapısına çevirdi. Bu devasa yer değiştirme, önümüzdeki aylarda piyasa dinamiklerinin nasıl şekilleneceğine dair en somut ipucunu veriyor: Belirsizlik arttıkça, sermaye macera yerine tecrübeyi ve dengeyi seçiyor.