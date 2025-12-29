Küresel sermayenin yeni rotası

Küresel sermaye, ucuz değerlemeler ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı nedeniyle Güneydoğu Asya borsalarına geri dönüyor. Yabancı fonlar, aralık ayında Güneydoğu Asya'nın gelişmekte olan pazarlarına 337 milyon dolar akıttı. Endonezya ve Tayland pazarları bu geri dönüşe öncülük ediyor.

Bu akış, Eylül 2024'ten bu yana en yüksek aylık giriş olmaya aday. Buna rağmen, 2025 yılı için genel net çıkışlar hala yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

“Farklı büyüme motorları”

Yapay zekâ ile bağlantılı hisse sıkıntısı, MSCI Asean Endeksi'nin 2025'te daha geniş bir Asya Pasifik göstergesinin yaklaşık 13 puan gerisinde kalmasının başlıca nedenlerinden biriydi. Ucuz değerlemenin yanı sıra, bölge, yapay zekâ balonu endişeleri nedeniyle teknoloji hisselerine yüksek maruziyetlerine alternatif arayan para yöneticilerini de çekiyor.

Bir stratejist, ASEAN'ın yatırımcıların maruziyetlerini ABD'den ve yapay zekâ gibi çok kalabalık alanlardan genişletme ihtiyacından faydalanacağını belirtti. ASEAN pazarlarının arkasında "çok farklı büyüme motorları" olduğunu ifade etti.