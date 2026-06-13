Küresel sermayenin yeni rotası: Yatırımlar Güney Asya’ya kayıyor

Uluslararası şirketlerin üretim tesislerini tek bir ülkede toplamak yerine farklı coğrafyalara dağıtma stratejisi, Asya'daki yatırım haritasını kökten değiştiriyor. Çin’e yönelik doğrudan yabancı yatırım girişleri, son dönemde %80’e yakın bir daralma kaydederek son otuz yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Pekin yönetiminin yüksek teknolojiye odaklanması, ülkede artan iş gücü maliyetleri ve batılı ülkelerle yaşanan ticari gerilimler, çok uluslu şirketlerin riskleri azaltmak amacıyla 'Çin+1' modelini devreye sokmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, devasa fabrikaların ve milyarlarca dolarlık yeni yatırımların rotasını kalıcı olarak Çin'in güneyindeki komşularına çeviriyor.

Hindistan ve Vietnam rekor yatırım çekiyor

Bu küresel sermaye göçünden en büyük payı alan ülkelerin başında, milyarlarca dolarlık teşvik paketleri açan Hindistan geliyor. Hindistan’ın imalat, teknoloji ve altyapı sektörlerine çektiği doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda %10’un üzerinde bir büyüme performansi sergiliyor. Hükümetin üretimi destekleyen vergi indirimleri, dünya devi teknoloji ve otomotiv markalarının ana montaj üslerini bu coğrafyaya taşımasını sağlıyor. Benzer şekilde Vietnam da coğrafi avantajı ve gelişmiş sanayi bölgeleri sayesinde küresel elektronik ve tekstil yatırımlarının parlayan yıldızı konumunda bulunuyor. Vietnam'a yapılan doğrudan yabancı yatırımların toplam bütçesi her yıl %8,5 oranında artış göstererek ülke ekonomisini bölgesel bir üretim gücü haline getiriyor.

Ham madde gücü ve stratejik teşviklerin etkisi

Yatırımların güneye kayması sadece iş gücü odaklı değil, kritik ham maddelerin kontrolü ve stratejik korumacılık üzerinden de şekilleniyor. Dünyanın en büyük nikel üreticisi olan Endonezya, madenlerin işlenmeden ihraç edilmesini yasaklayarak küresel batarya ve elektrikli araç üreticilerini ülke içinde fabrika kurmaya zorluyor. Bu hamleyle Endonezya, sanayi yatırımlarını %12 oranında artırmayı başardı. Komşusu Malezya ise yarı iletken ve mikroçip paketleme teknolojilerinde sunduğu gelişmiş altyapıyla küresel çip üreticilerinin milyarlarca dolarlık yeni yatırımlarını çekiyor. Bölge genelinde uygulanan bu planlı teşvikler ve ham madde politikaları, Güney Asya'yı geçici bir heves olmaktan çıkarıp küresel ekonominin yeni büyüme motoru haline getiriyor.