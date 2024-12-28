Küresel şirketlerin borçlanması 2024’te rekor kırdı

2024 yılında küresel şirket borçlanmaları, şirketlerin yatırımcılardan gelen yoğun talebi değerlendirerek borçlanma planlarını hızlandırmalarıyla rekor kırarak 8 trilyon dolara ulaştı.

LSEG verilerine göre, şirket tahvilleri ve kaldıraçlı kredi ihracı, 2023’e göre yüzde 35'ten fazla artışla 7,93 trilyon dolara yükseldi. AbbVie ve Home Depot gibi büyük şirketler, hükümet borçlarına göre borçlanma maliyetlerinin on yılların en düşük seviyesine düşmesinden yararlandı.

Bu artış, yatırımcı talebinin güçlü olmasıyla, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının onlarca yılın zirvesine ulaşan faiz oranlarını düşürmeye başlamasından önce bile, şirket borçlanma maliyetlerinin düşmesiyle 2021’deki önceki zirveyi geçti.

Bankacılar, güvenli devlet tahvillerine kıyasla nispeten düşük olan bu finansman maliyetlerinin, başlangıçta şirketleri ABD seçimleri etrafındaki piyasa dalgalanmalarından kaçınmak için ihraçlarını öne çekmeye ikna ettiğini belirtti. Ancak Trump’ın zaferinin ardından farklar daha da daralınca, bazı şirketler gelecek yılın borçlanma ihtiyaçlarını da karşılama kararı aldı.

İlaç devi AbbVie, ImmunoGen ve Cerevel Therapeutics’i satın alımlarını finanse etmek için şubat ayında yatırım yapılabilir seviyede 15 milyar dolarlık tahvil satışı yaptı. 2024’teki diğer büyük ihraççılar arasında Cisco Systems, ilaç grubu Bristol Myers Squibb, zor durumdaki havacılık devi Boeing ve perakendeci Home Depot yer aldı.