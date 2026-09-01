Küresel tahvil getirileri 20 yılın zirvesine çıktı

Küresel tahvil getirileri, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve yatırımcıların Fed’in faiz artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesine yeniden çıktı.

Bloomberg’in küresel devlet tahvilleri göstergesinin getirisi pazartesi günü üst üste dördüncü günde de yükselerek yüzde 3,72 ile 2008 ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Japonya ve Avustralya tahvilleri salı günü geriledi.

Bu durum ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisini geçen yılın ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine taşıyan satış dalgasını takip etti. Getirilerdeki son yükselişin temel tetikleyicisi, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın cuma günü Jackson Hole’da yaptığı konuşma oldu.

Warsh'ın açıklamaları tahvil getirilerini yükseltti

Warsh konuşmasında beş yıldır merkez bankasının hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına alma kararlılığını vurgulamıştı. First Eagle Investments Portföy Yöneticisi ve Kıdemli Araştırma Analisti Idanna Appio Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, “Piyasalar ABD’de, aynı zamanda küresel çapta kısa vadeli faizlerin daha yüksek bir patika izlemesini fiyatlıyor” dedi. Appio, “Yatırımcılar nötr politika faizinin hangi seviyede olması gerektiğini yeniden değerlendirmeye başlıyor ve bu seviyelerde kademeli bir yükseliş yaşanıyor” diye konuştu.

Kamu harcamalarına ilişkin endişeler de baskı yaratıyor

Japonya, İngiltere ve ABD gibi piyasalarda yüksek kamu harcamalarına ilişkin endişeler de yatırımcıların uzun vadeli tahvilleri tutmak için daha yüksek getiri talep etmesine yol açtı. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi salı günü 1996’dan bu yana ilk kez yüzde 3’e yükseldi. Avustralya’nın aynı vadeli tahvil getirisi ise en son 2011’de görülen seviyelere çıktı.

"Tahvil piyasası çökmüyor"

TD Securities Singapur Kıdemli Asya-Pasifik Faiz Stratejisti Prashant Newnaha, “Tahvil piyasası çökmüyor ancak daha kalıcı enflasyonun, en azından politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalması anlamına geldiğine dair son derece net bir mesaj veriyor” dedi.