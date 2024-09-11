Küresel tahvil getirileri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi
Küresel tahvil getirileri, büyük ekonomilerde yavaşlayan büyümeye ilişkin endişeler ve artan faiz indirimi beklentileri nedeniyle bu hafta son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bloomberg Global Aggregate Total Return Index'e göre, geniş bir yatırım sınıfı devlet ve şirket borcu göstergesinin ortalama getirisi, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,3'e geriledi.
Petrolün düşüşü ve Çin'de deflasyon korkularının yoğunlaşmasıyla dünyanın büyüme görünümüne ilişkin duyarlılık bu hafta daha da kötüleşti.
Singapur'daki TD Securities'de kıdemli Asya Pasifik faiz stratejisti olan Prashant Newnaha, "Çin ve şimdi de ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleri küresel tahvil getirilerindeki bu düşüşü tetikliyor. Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, küresel ekonomik faaliyetin keskin bir şekilde yavaşladığı tartışmalarına katkıda bulunuyor" dedi
Indosuez Wealth Management'ın baş yatırım yetkilisi Alexandre Drabowicz, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte "Odak noktası tamamen enflasyondan istihdama kaydı. ABD ekonomisi için yumuşak iniş senaryosuna sahibiz" diye konuştu.