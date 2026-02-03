Küresel tahvil ihraçları bu yıl rekor hızla 1 trilyon dolara ulaştı

Küresel halka açık sendikasyonlu tahvil ihraçları, borçlanıcıların güçlü talebi değerlendirerek görece düşük maliyetleri sabitlemeye çalışmasıyla rekor hızda 1 trilyon dolara ulaştı.

Bloomberg News'un verilerine göre eşik, Oracle Corp.’un yılın en büyük kurumsal tahvil satışı olan 25 milyar dolarlık ihraçla pazartesi günü aşıldı. 1 trilyon dolar eşiğine 2024’te 7 Şubat’ta, geçen yıl ise 11 Şubat’ta ulaşılmıştı.

Bu yılki toplam hacmin yüzde 40’ından fazlası hükümetler tarafından satılan tahvillerden oluşurken, finans kuruluşları yaklaşık yüzde 35 ile ikinci sırada yer aldı. Goldman Sachs Group Inc.’in 16 milyar dolarlık rekor işlemi bu gruba dahil oldu.

AT&T Inc. ve IBM Corp. geçen hafta büyük ihraçlar gerçekleştirdi.

JPMorgan stratejistlerine göre teknoloji, medya ve telekom sektörlerinde şubat ve mart ayları son dört yılda en yoğun dönemler oldu.

2026’nın açılışında euro cinsinden tahviller ve ABD yüksek kaliteli kurumsal tahviller için en yoğun ocak ayı kaydedildi. 7 Ocak, Avrupa’da bugüne kadarki en yüksek günlük ihraç tutarına sahne oldu.