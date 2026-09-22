Küresel tahvil piyasalarında gözler ABD-İran diplomasisinde

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Petrol fiyatlarının son dönemde gerilemesi tahvil faizlerinin düşmesine destek verirken, Brent petrol bu sabah yeniden yükselişe geçti ve yüzde 1,47 artışla varil başına 101,82 dolara çıktı.

Pazartesi günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,949, Almanya'nın 10 yıllık Bund faizi ise yüzde 3,455 seviyesinde kapandı.

Neuberger: Piyasa mali kriz değil yeni faiz döngüsünü fiyatlıyor

Neuberger'dan Ashok Bhatia, küresel tahvil piyasalarının bir mali krizden ziyade yeni bir faiz döngüsünü fiyatladığını belirtti.

Bhatia, geçen hafta Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla piyasaların beklediği yönde adım attığını, son aylarda kamu borçları ve bütçe açıklarına ilişkin kaygılar artsa da fiyatlamaların temel belirleyicisinin bu olmadığını söyledi.

Getiri eğrilerinin klasik bir sıkılaşma döngüsü görünümü sergilediğini belirten Bhatia, kısa vadeli tahvil faizlerinin uzun vadeli faizlerden daha hızlı yükseldiğine dikkat çekti. Japonya Merkez Bankası'nın ne kadar ileri gideceğinin ise kısa vadeli veriler kadar gelecek mart ayındaki Shunto ücret görüşmelerine de bağlı olabileceğini ifade etti.

Fransa tahvillerinde 100 baz puan eşiği

TD Securities'ten Pooja Kumra, Fransa'nın 10 yıllık OAT faizi ile Alman Bund faizi arasındaki farkın geçen hafta 100 baz puanın üzerine çıkmasının ardından Fransız tahvillerinin değerlemelerinin giderek daha cazip hale geldiğini belirtti.

Kumra, Fransız varlıklarının petrol fiyatlarındaki oynaklık ve bütçe belirsizliğinden aynı anda baskı gördüğünü, ancak yakın vadede kredi notu indirimi riskinin sınırlı olması ve Avrupalı olmayan yatırımcıların OAT piyasasındaki düşük ağırlığının değerlemeleri desteklediğini kaydetti.

ABD'den 69 milyar dolarlık tahvil ihalesi

JPMorgan stratejistleri ise ABD Hazinesi'nin salı günü düzenleyeceği 69 milyar dolarlık iki yıllık tahvil ihalesinin güçlü talep çekebilmesi için ek getiri avantajına ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Banka, mevcut yüksek faiz seviyelerine rağmen makroekonomik görünümün ihale süreci üzerinde baskı oluşturabileceğini ve arzın sorunsuz karşılanması için daha fazla fiyat tavizi gerekebileceğini değerlendirdi.