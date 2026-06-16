Küresel tedarik zincirleri yeniden kurulurken İstanbul stratejik konumunu koruyor

Küresel ekonomide artan jeopolitik gerilimler, değişen ticaret politikaları ve yükselen operasyonel maliyetler, şirketleri tedarik zinciri stratejilerini yeniden kurgulamaya yönlendiriyor. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan ''Küresel Sanayi & Lojistik Dinamikleri 2026'' raporu, dünya genelinde 135 sanayi ve lojistik pazarını inceleyerek yeni dönemde lojistik gayrimenkulünün şirketler için operasyonel bir ihtiyaç olmanın ötesine geçerek stratejik rekabet avantajına dönüştüğünü ortaya koydu.

Rapora göre küresel ticaret artık kalıcı belirsizliklerin şekillendirdiği bir döneme girdi. Jeopolitik çatışmalar, enerji arzına ilişkin riskler, iklim olayları ve iş gücü sıkıntıları, şirketlerin tek merkezli tedarik modellerinden uzaklaşarak daha esnek ve çok merkezli yapılara yönelmesine neden oluyor.

İstanbul bölgenin öne çıkan lojistik merkezleri arasında

Raporda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi değerlendirilirken İstanbul'un küresel ve bölgesel maliyet baskılarına rağmen stratejik önemini koruduğuna dikkat çekildi. Avrupa tedarik zincirlerinin önemli bağlantı noktalarından biri olarak gösterilen İstanbul, bölgenin öne çıkan lojistik pazarları arasında yer aldı.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışın iş gücü maliyetlerini bölge ortalamasının üzerine taşıdığı belirtilirken, ülkenin coğrafi konumu ve çoklu pazarlara erişim avantajının yatırımcılar açısından önemini sürdürdüğü vurgulandı.

Küresel kiralar son beş yılda yüzde 36 arttı

Rapora göre küresel lojistik kiraları 2020 yılına kıyasla ortalama yüzde 36 yükseldi. İncelenen pazarların yüzde 61'inde yıllık bazda kira artışları devam ederken, özellikle Latin Amerika güçlü talep ve düşük boşluk oranlarıyla kira büyümesine öncülük ediyor.

Avrupa'da ise İngiltere, Fransa, Portekiz ve İskandinav ülkelerinde arzın sınırlı kalması kira artışlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Enerji ve teknoloji yatırımları belirleyici olacak

Araştırma, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli planlama sistemleri, otomasyon çözümleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarının lojistik sektörünün dönüşümünde kritik rol oynayacağını ortaya koyuyor. Özellikle elektrikli araçlar, otomasyon sistemleri ve enerji yoğun operasyonların yaygınlaşmasıyla birlikte enerji maliyetleri, tesis seçiminde en önemli kriterlerden biri haline geliyor.

Rapora göre gelecekte başarı sağlayacak şirketler, yalnızca maliyet avantajına odaklananlar değil; tedarik zincirlerini çeşitlendiren, teknolojiyi operasyonlarına entegre eden ve stratejik lokasyonlarda uzun vadeli pozisyon alanlar olacak.

Cushman & Wakefield yetkilileri, küresel lojistik ve sanayi piyasalarında belirsizliğin kalıcı hale geldiği yeni dönemde esneklik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılığın şirketlerin en önemli rekabet unsurları olarak öne çıkacağını belirtiyor.