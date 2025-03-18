Küresel ticaret büyüdü

Küresel ticaret 2024 yılında 33 trilyon dolarlık rekor bir seviyeye ulaşarak, hizmetler sektöründeki yükselişin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,7'lik bir artış kaydetti.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) en son Küresel Ticaret Güncellemesine göre hizmetler, yıl içinde yüzde 9 artarak ve toplam döviz genişlemesinin yaklaşık yüzde 60'ı olan 700 milyar doları ekleyerek büyümeyi yönlendirdi.

Bu arada mal ticareti yüzde 2 büyüyerek 500 milyar dolar katkı sağladı.

Raporda, "Bu olumlu ivmenin 2025 yılının ilk çeyreğinde de devam etmesi ve 2024 yılında yaklaşık 33 trilyon dolarlık bir küresel ticaret değerine ulaşılması bekleniyor" denildi.

UNCTAD'ın analizi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden daha iyi performans göstermesiyle küresel ticaret dinamiklerinde süregelen bir değişimin altını çizdi.

Birçok gelişmiş ekonomi döviz kurlarında daralma yaşarken, gelişmekte olan piyasalar güçlü ihracat ve iç taleple desteklenerek ivmesini sürdürdü.

Çin'in ticaret fazlası, güçlü ihracatın etkisiyle 2024 yılında önemli ölçüde arttı. Bu arada, ABD'nin ticaret açığı, ithalata artan bağımlılığını yansıtacak şekilde genişledi. Gelişmekte olan ekonomiler arasındaki alışverişi içeren Güney-Güney ticareti, küresel ticaret büyümesinin temel itici gücü olmaya devam etti.

Rapor, ABD'nin dünyanın en büyük ticaret açığını sürdürmesi ve Çin'in en yüksek fazlayı kaydetmesi ile artan ticaret dengesizliklerinin altını çizdi. Önceki yıllarda açık veren AB, enerji ticaretindeki değişimlerin de yardımıyla 2024 yılında fazlaya döndü.

Özellikle ABD ve Çin arasındaki ikili ticaret dengesizlikleri önemini korumakta ve küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulundu.

Küresel ticaret 2025 yılına girerken, politika yapıcılar büyümeyi artan korumacılıkla dengeleme zorluğuyla karşı karşıya olduğunu belirten UNCTAD, ivmeyi sürdürmek ve ortaya çıkan riskleri yönetmek için çok taraflı işbirliğinin ve stratejik ticaret politikalarının önemini vurguladı.