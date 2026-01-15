Küresel ticaret finansmanı açığı 2,5 trilyon dolarla büyümeyi tehdit ediyor

Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) yeni bir anketine göre, küresel finans kuruluşları geçen yıl şirketlerin ticaret için ihtiyaç duyduğu 2,5 trilyon dolarlık finansmanı karşılayamadı ve bu da küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi.

Rakam, 2023'teki son anketten bu yana değişmese de Asya Kalkınma Bankası ticaret ve tedarik zinciri finansmanı başkanı Steven Beck, kalıcı olarak büyük olan bu farkın küresel büyüme ve kalkınmayı teşvik etmek için kaçırılmış bir fırsatı temsil ettiğini söyledi.

Beck, "Ticareti destekleyecek finansman olmadan, ticaretten elde edebileceğimiz türden bir büyüme ve gelişmeyi gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

Beck, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan tarifelerin yarattığı mevcut politika ortamının, şirketlerin ticaret ilişkilerini çeşitlendirmesi ve tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmasıyla sermayeye daha fazla talep yaratacağını ekledi.

Beck, "Eğer bu tür yeni bir ticaret dünyasına geçişi destekleyecek yeterli finansmanımız yoksa, geçiş olması gerekenden daha engebeli olacak" dedi.