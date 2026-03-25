Küresel ticarette mart bilançosu: Çin'den nisan teslimatlarına lojistik ayarı

Süveyş Kanalı rotasındaki güvenlik risklerinin mart ayı boyunca kronikleşmesi, Çinli üreticilerin operasyonel mimarisinde radikal bir değişim yarattı. Ümit Burnu’na yönelen sevkiyatların beraberinde getirdiği ek yakıt maliyeti ve uzayan takvimler, teknoloji devlerinden tekstil atölyelerine kadar her ölçekteki ihracatçıyı fiyat artışına zorladı. Sektör temsilcileri, konteyner başına düşen lojistik yükün son bir yılın zirvesine tırmandığını ve bu maliyetin nisan ayı itibarıyla alıcılara yansıtılmasının artık bir "ekonomik zorunluluk" olduğunu vurguluyor.

Tedarik zincirinde nisan teslimatları alarm veriyor

Çin’den Avrupa ve ABD limanlarına uzanan sevkiyat bedellerinin mart ayı sonu verilerine göre rekor tazelemesi, küresel dış ticaret dengelerini temelinden sarsıyor. İhracatçılar, sadece hammadde tedarikinde değil, bitmiş ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılmasında karşılaştıkları bu lojistik duvarını aşmak için nisan ayı teslimat takvimlerinde geniş kapsamlı bir fiyat revizyonuna gitti. Bu durum, piyasalarda bahar aylarında beklenen fiyat istikrarı senaryolarını zayıflatırken, büyük perakende zincirlerinin stok maliyetlerini şimdiden yukarı yönlü güncellemesine neden oldu.

Lojistik darboğazı küresel enflasyon baskısını derinleştiriyor

Savaş zammı olarak nitelendirilen bu zorunlu düzenlemeler, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini de doğrudan hedef alıyor. Mart ayının son haftasında netleşen navlun endeksleri, pandemiden bu yana görülen en büyük lojistik kırılmalardan birinin işareti olarak kabul ediliyor. Özellikle nisan ayında yeni sezon ürünlerini raflara taşımaya hazırlanan küresel ticaret aktörleri, Çinli tedarikçilerin bu maliyet baskısını etiketlere nasıl yansıtacağını ve tüketici talebinin bu ani artışlara nasıl tepki vereceğini yakından izliyor.

Küresel enflasyon yeniden mi tetiklendi

Çinli ihracatçıların bu stratejik fiyat hamleleri, nisan ayı sonrasında dünya piyasalarında yeni bir maliyet dalgasının kapısını aralıyor. Mart ayı boyunca tırmanan enerji fiyatlarıyla birleşen lojistik baskılar, enflasyonun düşme eğiliminde olduğu ekonomilerde dahi hesaplamaların değişmesine yol açabilir. Eğer ulaşım rotalarındaki güvenlik sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa, bu navlun kaynaklı zam etkisinin yılın geri kalanında küresel ekonomi üzerinde belirleyici bir baskı unsuru haline gelmesi bekleniyor.