Küresel ticarette parite kıskacı: Euro/dolar dalgalanması şirket bilançolarını nasıl etkiliyor?

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Dünya ticaretinde paritenin seyri, sadece finansal bir gösterge veya anlık kotasyon verisinden ibaret kalmayıp; küresel tedarik zincirlerinin ve ihracat pazarlarının makro dengelerini belirliyor. Küresel ölçekte enerji, hammadde ve emtia ticaretinin ezici bir çoğunluğu ABD doları üzerinden fiyatlanırken, Avrupa pazarına yapılan mamul madde satışlarında gelirler Euro cinsinden bilançolara yansıyor.

​Girdi maliyetlerinde dolar baskısı ve Euro hassasiyeti

​Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri incelendiğinde, küresel ithalat faturalarında ABD dolarının payı %60 seviyesinin üzerine çıkıyor. Buna karşın küresel ihracat pazarında Euro'nun ağırlığı %30 ila %35 bandında seyrediyor.

​Piyasalarda Euro'nun dolar karşısında değer kaybettiği dönemlerde, küresel ölçekte faaliyet gösteren imalatçılar çift taraflı bir sıkışma yaşıyor. Üretim girdileri dolar bazlı emtialarla tedarik edildiği için maliyet tabanı yüksek kalırken, Euro Bölgesi'nden elde edilen ciro dolar bazına çevrildiğinde eriyor ve şirketlerin net kar marjlarını daraltıyor.

​Parite etkisi küresel dış açık verilerini nasıl maskeliyor?

​Uluslararası ticaret istatistikleri açıklanırken kamuoyunda genelde dolar bazlı toplam rakamlar üzerinden okuma yapılıyor. Fakat Euro/dolar paritesindeki dalgalanmalar, ülkelerin ve küresel şirketlerin dış ticaret hacimlerinin gerçek boyutunu zaman zaman olduğundan farklı yansıtabiliyor.

​Euro değer kazandığında, ihracatçıların kasasına giren Euro'nun dolar karşılığı artıyor ve miktar bazında ek bir satış yapılmasa dahi küresel ticaret hacmi kağıt üzerinde yükseliyor. Euro değer kaybettiğinde ise fiziki olarak aynı miktar mal satılsa bile dolar cinsinden hesaplanan toplam gelir düştüğü için ihracat rakamları gerilemiş görünüyor.

​Sektörel yansımalar: Otomotiv ve kimya devleri öne çıkıyor

​Paritedeki her hareketlilik, tedarik zinciri küresel pazarlara göbekten bağlı sektörlerde anında hissediliyor. Küresel otomotiv ve kimya sanayisinde parça ve hammadde ithalatı dolar ile Euro arasında bölünmüşken, nihai ürün satışının büyük kısmı Euro Bölgesi'ne yapılıyor. Paritedeki gevşeme, çok uluslu üreticilerin kârlılıklarını doğrudan törpülüyor.

​Benzer bir baskı küresel teknoloji ve perakende devlerinde de görülüyor. Asya ve ABD menşeili bileşenleri dolar ile tedarik eden üreticiler, Avrupa pazarında Euro ile satış yapıyor. Parite marjının kapanması, fiyata karşı son derece hassas olan tüketici elektroniği ve hazır giyim sektörlerinde rekabet gücünü zayıflatıyor.

​Riski yönetmek için finansal korunma mekanizmaları

​Şirketlerin küresel parite dalgalanmalarına karşı dayanıklılığını artırmasında iki temel finansal araç öne çıkıyor. Bunlardan ilki, uluslararası ticaret bağlantılarında parite riskini sabitleyecek vadeli işlem piyasaları ile türev ürünlerin bilançolara entegre edilmesi.

​Diğer adım ise ticari sözleşmelerin yapısında yatıyor. Çok uluslu ticaret mukavelelerine parite hareketlerini taraflar arasında paylaştıracak esnek fiyatlandırma maddelerinin eklenmesi ve sepet para birimi kullanımı bilançolardaki kur baskısını hafifletiyor.