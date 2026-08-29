Küresel volatilite gölgesinde İngiltere'nin yeni bütçe sınavı: Mali disiplin ve sert önlemler masada

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Uluslararası finans piyasalarında tahvil faizlerinin tırmanması, Birleşik Krallık bütçesi üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde artırdı. Maliye Bakanlığı, geçmiş dönemlerden devralınan yapısal harcama sözleri ile yeni yatırımlar arasında denge kurmakta zorlanıyor. Kamu finansmanındaki daralma borçlanma limitlerini sınırına getirirken, yeni bütçe takviminde mali disiplinden taviz verilmeyeceği mesajı net bir şekilde öne çıkıyor.

Jeopolitik volatilite tahminleri zorlaştırıyor

Ortadoğu eksenli askeri gerilimler ve bölgesel savaş riskleri, küresel emtia fiyatları üzerinden İngiliz ekonomisindeki enflasyonist baskıları canlı tutuyor. Enerji hatlarında ve tedarik zincirlerinde hissedilen küresel volatilite, makroekonomik tahminlerin doğruluğunu zayıflatırken yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelik risk primlerini de yukarı çekiyor.

Finans yönetimi, dış kaynaklı şokların yerel piyasada yaratabileceği hasarı en aza indirmek için bütçe kalemlerinde esnek savunma marjları ayırdı. Süregelen lojistik krizlerin deniz taşımacılığı maliyetlerini katlaması, ithal girdi fiyatları üzerinden imalat sanayisinde ek yük oluşturuyor. Londra merkezli finans kuruluşlarının sterlin varlıklarına yönelik koruma pozisyonlarını artırması ise hazinenin kısa vadeli borç çevrim stratejilerini sekteye uğratıyor. Kamu harcamalarındaki zorunlu kalemlerin büyümesi; altyapı ve teknoloji yatırımlarına ayrılması planlanan fonların savunma ve enerji sübvansiyonlarına kaydırılmasına yol açıyor. Bu küresel belirsizlik sarmalı nedeniyle Londra finans çevrelerinde orta vadeli büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Radikal adımlar masada

Yatırımcı algısını pozitif tutmak ve uluslararası fon akışının sürekliliğini sağlamak, hazırlanan ilk bütçe taslağının ana stratejisini oluşturuyor. Kamu harcamalarında kısıntıya gidilmesi veya dönemsel vergi düzenlemelerinin devreye alınması gibi senaryolar, hazine koridorlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Parlamentoya sunulması planlanan yeni mali strateji, ülkenin orta vadeli büyüme ve borç yönetimi performansında ana belirleyici unsurlardan biri olacak.