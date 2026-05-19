Küresel yapay zeka harcamaları 2026'da 2,5 trilyon doları aşabilir

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın yayımladığı rapora göre, dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının 2026'da yıllık bazda yüzde 47 artış kaydedeceği öngörülüyor. Şirket, ocak ayında yaptığı tahminlerde bu hacmin 2,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

Raporda ayrıca, karmaşık görevleri büyük ölçüde bağımsız olarak yerine getirebilen yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla, yapay zeka modellerine yönelik kısa vadeli büyüme öngörüsünün yüzde 110'a yükseltildiği ve bu alana sadece bu yıl 6 milyar dolarlık ek harcama eklendiği belirtildi.

Bu yıl kırılma noktası olacak

Gartner Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti John-David Lovelock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka altyapı harcamalarının pazardan yüzde 45'in üzerinde pay alacağını belirterek, "Yapay zeka için optimize edilmiş sunucu harcamaları önümüzdeki 5 yılda 3 katına çıkacak. Bulut hizmeti sağlayıcıları, üretken yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka ajanlarının oluşturacağı iş yükünü öngörerek kapasite artırıyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka yatırımlarını bugüne kadar büyük teknoloji şirketleri ve bulut sağlayıcılarının domine ettiğini aktaran Lovelock, geleneksel şirketlerin harcama potansiyellerini tam yansıtmadığına dikkati çekti.

Trendin tersine dönmeye başladığını vurgulayan Lovelock, şunları kaydetti:

"Şirketlerin harcama potansiyellerini sahaya yansıtacağı 2026, bu anlamda bir kırılma noktası olacak. Kuruluşlar şu an yapay zekayı köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak taktiksel adımlarla kullanıyor. Bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticileri, yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlanıyor. Başarı için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi şart."