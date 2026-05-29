Küresel yapay zeka talebi Tayvan'ın büyüme momentumunu %9,64'e taşıdı

Küresel ekonomide sıkı para politikalarının yarattığı talep baskısı ve tedarik zinciri kırılganlıkları devam ederken, yüksek katma değerli teknoloji imalatının merkezi konumundaki Tayvan, makroekonomik performansıyla diğer gelişmiş ekonomilerden pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Önceki dönemlerde daha ihtiyatlı seviyelerde tutulan yıl sonu büyüme projeksiyonları, yüksek performanslı bilgi işlem mimarisi ve bulut altyapı donanımlarına yönelik küresel sermaye harcamalarının ivmelenmesiyle radikal bir şekilde yukarı çekildi. Gerçekleştirilen bu yukarı yönlü revizyon, ada ekonomisinin son 16 yıldır kaydettiği en güçlü yıllık büyüme patikasına girdiğini tescilliyor. Yılın ilk çeyreğine ilişkin gerçekleşen büyüme verilerinin de öncü makro tahminlerin oldukça üzerinde performans sergilemesi, ekonomik aktivitedeki ısınmanın ve momentumun tahmin edilenden çok daha agresif bir çizgide ilerlediğini gösteriyor.

Yapay zeka süper döngüsü ve ihracat odaklı makroekonomik genişleme

Ekonomik büyümedeki bu olağanüstü sıçramanın temel dinamosunu, küresel teknoloji konsorsiyumlarının yapay zeka altyapı yatırımları kapsamında gerçekleştirdiği devasa alımların, Tayvan menşeili üreticilerin sipariş defterlerine doğrudan yansıması oluşturuyor. Dünya genelindeki teknolojik ekosistemin en kritik çip ve donanım sağlayıcılarının yer aldığı yerel imalat sanayisi, kapasite kullanım oranlarını maksimum seviyeye çıkararak dış ticaret dengesini domine etmeye devam ediyor. Bu yapısal konjonktürün bir sonucu olarak, toplam ihracat artış beklentisi yukarı yönlü esnetilerek son yarım asrın en agresif dış ticaret genişleme projeksiyonlarından birine imza atıldı. Veri merkezlerine ve entegre devrelere yönelik kesintisiz iştah, küresel emtia ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların yaratabileceği olumsuz finansal etkileri tamamen absorbe ederek sanayi çıktısını en üst perdeden destekliyor.

Fiyat istikrarı ve para politikası manevra alanı

Üretim ve dış ticaret cephesindeki bu rekor büyüme oranları, hanehalkı tüketim endekslerine ve iç talep kanallarına da pozitif yansıyarak makroekonomik dengeleri çok yönlü olarak konsolide ediyor. Ekonominin teknoloji yoğun yapısı iş gücü piyasasındaki yapısal sıkılığı korurken, artan gelir etkisinin perakende harcamaları ve iç tüketim harcamalarını canlı tutması genel büyüme tabanını daha dengeli ve sürdürülebilir bir zemine oturtuyor. Diğer taraftan, ekonomik aktivitenin bu derece yüksek bir ivmeyle çalışmasına rağmen tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) hedeflenen makro sınırlar dahilinde kalması, ekonomide aşırı ısınma kaynaklı kronik bir enflasyonist baskının oluşmadığını gösteriyor. Bu fiyat istikrarı, para otoritesinin olası finansal şoklara karşı elini güçlendirirken, agresif bir parasal sıkılaşma döngüsüne ihtiyaç duyulmadan makroekonomik dengelerin korunmasına olanak tanıyor.