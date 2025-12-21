Küresel yatırım varlıkları 261 trilyon dolara ulaştı
Küresel finans piyasalarındaki yatırım varlıklarının toplam büyüklüğü 261 trilyon dolara yükseldi. Goldman Sachs Investment Research verilerine dayanan çalışmaya göre, dünya genelindeki yatırım portföylerinin büyük bölümü hisse senetleri ve tahvillerden oluşurken, ABD piyasaları açık ara liderliğini sürdürüyor.
Küresel yatırım varlıkları içinde en büyük payı hisse senetleri oluşturuyor. Toplam küresel hisse senedi piyasası değeri yaklaşık 127,9 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, bunun %64’ü ABD piyasalarına ait. Bu durum, özellikle teknoloji şirketlerinin performansı ve ABD borsalarının küresel yatırımcılar açısından cazibesini korumasıyla ilişkilendiriliyor.
Tahvil Piyasaları 96,6 trilyon doları aştı
Tahviller, küresel yatırım portföylerinde ikinci büyük varlık sınıfı konumunda. Toplam tahvil piyasası büyüklüğü yaklaşık 96,6 trilyon dolar olarak hesaplanırken, ABD ve Avrupa tahvilleri bu alanda başı çekiyor.
Küresel yatırım varlıklarının dağılımı (Trilyon $)
ABD: 81,8
Asya (Japonya hariç): 15,3
Avrupa (Birleşik Krallık hariç): 14,1
Japonya: 6,4
Diğer ülkeler: 6,4
Tahviller
ABD: 45,0
Avrupa: 28,0
Asya (Japonya hariç): 20,3
Diğer ülkeler: 3,3
Diğer Yatırım Varlıkları
Altın: 15,7
Özel piyasa yatırımları (Private Equity vb.): 13,1
Gayrimenkul: 5,2
Kripto varlıklar: 2,6
(Toplam: yaklaşık 261 trilyon dolar)
Kriptonun payı hala sınırlı
Listede dikkat çeken unsurlardan biri de kripto varlıkların toplam yatırım portföyü içindeki sınırlı payı oldu. Yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip kripto piyasası, küresel yatırım varlıklarının yalnızca %1’i civarında bir paya sahip.
Uzmanlar, küresel yatırım varlıklarının mevcut dağılımının, ABD merkezli sermaye piyasalarının gücünü ve geleneksel varlık sınıflarının hâlâ baskın konumunu koruduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor. Buna karşın Asya ve alternatif yatırımların orta ve uzun vadede portföylerde daha fazla yer bulabileceği değerlendiriliyor.