Küresel yatırımda adres değişiyor: Körfez ülkeleri ilk 10’da
Kearney 2026 Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi verilerine göre küresel yatırımcıların tercihleri son 10 yılda önemli ölçüde değişti. Kanada Çin’i geride bırakarak dünyanın en cazip ikinci yatırım destinasyonu olurken, Japonya üçüncü sıraya yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ise ilk kez dünyanın en çok güven duyulan yatırım merkezleri arasına girdi.
Kearney 2026 Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi’ne dayanan araştırma, son 10 yılda küresel yatırımcıların önceliklerinde önemli değişimler yaşandığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre ABD, 2026 yılında da dünyanın en güvenilir yatırım destinasyonu olmayı sürdürürken, Kanada ikinci sıraya yükselerek Çin’i geride bıraktı. Japonya ise son on yıldaki yükselişini sürdürerek üçüncü sıraya yerleşti.
Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez küresel yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği ilk 10 ekonomi arasına girmeyi başardı.
Araştırma, önümüzdeki üç yıl içinde yatırım yapmayı planlayan 507 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanıyor.
Son 10 yılda yatırımcı tercihleri nasıl değişti?
2016 ve 2026 sıralamaları karşılaştırıldığında yatırımcı güveninde dikkat çekici bir yeniden dengelenme yaşandığı görülüyor. Çin ikinci sıradan dördüncü sıraya gerilerken, Kanada üçüncülükten ikinciliğe yükseldi. Japonya ise altıncı sıradan üçüncü sıraya çıkarak en dikkat çekici yükselişlerden birine imza attı.
2026 Küresel Yatırım Güven Endeksi
ABD
Kanada
Japonya
Çin
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
Singapur
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Güney Kore
Avustralya
İtalya
İsviçre
İspanya
2016-2026 karşılaştırması
ABD → ABD
Çin → Kanada
Kanada → Japonya
Almanya → Çin
Birleşik Krallık → Almanya
Japonya → Birleşik Krallık
Avustralya → Fransa
Fransa → Singapur
Hindistan → BAE
Singapur → Suudi Arabistan
İsviçre → Güney Kore
Brezilya → Avustralya
İspanya → İtalya
Hollanda → İsviçre
Tayvan → İspanya
Kanada neden yükseldi?
Rapora göre Kanada'nın yükselişinde siyasi istikrar, doğal kaynak zenginliği ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar etkili oldu. Ülke, 2025'in ilk yarısında rekor düzeyde 297 doğrudan yabancı yatırım duyurusu aldı. Ayrıca federal hükümetin egemen yapay zekâ altyapısı için açıkladığı 926 milyon dolarlık bütçe de yatırımcı güvenini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.
Çin neden geriledi?
Araştırmada Çin'in hâlâ dünyanın en önemli yatırım merkezlerinden biri olduğu vurgulanırken, son yıllarda artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcı algısını olumsuz etkilediği belirtildi. Bu nedenle ülke ikinci sıradaki yerini kaybederek dördüncü sıraya geriledi.
Körfez ülkeleri yükselişte
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de Körfez ülkelerinin yükselişi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri dokuzuncu, Suudi Arabistan ise onuncu sıraya yerleşerek ilk kez küresel ilk 10'a girdi.
Suudi Arabistan'ın özellikle yapay zekâ, veri merkezi, lojistik ve sanayi yatırımlarına milyarlarca dolar yönlendirmesi yatırımcı ilgisini artırdı.
Ülke 2030 yılına kadar yıllık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor. Amazon Web Services'in veri merkezi yatırımları ve Google Cloud'un yapay zekâ merkezi projeleri de bu stratejinin önemli parçaları arasında yer alıyor.
Yeni yatırım haritası şekilleniyor
Araştırmaya göre son 10 yılda yatırımcıların öncelikleri yalnızca hızlı büyüme rakamlarından ibaret olmaktan çıktı. Siyasi istikrar, güçlü altyapı, yapay zekâ yatırımları, kritik doğal kaynaklara erişim ve küresel ticaret ağlarına entegrasyon artık yatırım kararlarında belirleyici unsurlar haline geldi.
Kearney endeksine göre Kanada, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın yükselişi; küresel sermayenin giderek daha fazla dayanıklılık, teknoloji altyapısı ve uzun vadeli stratejik avantaj aradığı yeni bir döneme işaret ediyor.