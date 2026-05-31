Küresel yatırımda adres değişiyor: Körfez ülkeleri ilk 10’da

Kearney 2026 Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi’ne dayanan araştırma, son 10 yılda küresel yatırımcıların önceliklerinde önemli değişimler yaşandığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre ABD, 2026 yılında da dünyanın en güvenilir yatırım destinasyonu olmayı sürdürürken, Kanada ikinci sıraya yükselerek Çin’i geride bıraktı. Japonya ise son on yıldaki yükselişini sürdürerek üçüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez küresel yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği ilk 10 ekonomi arasına girmeyi başardı.

Araştırma, önümüzdeki üç yıl içinde yatırım yapmayı planlayan 507 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanıyor.

Son 10 yılda yatırımcı tercihleri nasıl değişti?

2016 ve 2026 sıralamaları karşılaştırıldığında yatırımcı güveninde dikkat çekici bir yeniden dengelenme yaşandığı görülüyor. Çin ikinci sıradan dördüncü sıraya gerilerken, Kanada üçüncülükten ikinciliğe yükseldi. Japonya ise altıncı sıradan üçüncü sıraya çıkarak en dikkat çekici yükselişlerden birine imza attı.

2026 Küresel Yatırım Güven Endeksi

ABD

Kanada

Japonya

Çin

Almanya

Birleşik Krallık

Fransa

Singapur

Birleşik Arap Emirlikleri

Suudi Arabistan

Güney Kore

Avustralya

İtalya

İsviçre

İspanya

2016-2026 karşılaştırması

ABD → ABD

Çin → Kanada

Kanada → Japonya

Almanya → Çin

Birleşik Krallık → Almanya

Japonya → Birleşik Krallık

Avustralya → Fransa

Fransa → Singapur

Hindistan → BAE

Singapur → Suudi Arabistan

İsviçre → Güney Kore

Brezilya → Avustralya

İspanya → İtalya

Hollanda → İsviçre

Tayvan → İspanya

Kanada neden yükseldi?

Rapora göre Kanada'nın yükselişinde siyasi istikrar, doğal kaynak zenginliği ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar etkili oldu. Ülke, 2025'in ilk yarısında rekor düzeyde 297 doğrudan yabancı yatırım duyurusu aldı. Ayrıca federal hükümetin egemen yapay zekâ altyapısı için açıkladığı 926 milyon dolarlık bütçe de yatırımcı güvenini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Çin neden geriledi?

Araştırmada Çin'in hâlâ dünyanın en önemli yatırım merkezlerinden biri olduğu vurgulanırken, son yıllarda artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcı algısını olumsuz etkilediği belirtildi. Bu nedenle ülke ikinci sıradaki yerini kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

Körfez ülkeleri yükselişte

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de Körfez ülkelerinin yükselişi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri dokuzuncu, Suudi Arabistan ise onuncu sıraya yerleşerek ilk kez küresel ilk 10'a girdi.

Suudi Arabistan'ın özellikle yapay zekâ, veri merkezi, lojistik ve sanayi yatırımlarına milyarlarca dolar yönlendirmesi yatırımcı ilgisini artırdı.

Ülke 2030 yılına kadar yıllık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor. Amazon Web Services'in veri merkezi yatırımları ve Google Cloud'un yapay zekâ merkezi projeleri de bu stratejinin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Yeni yatırım haritası şekilleniyor

Araştırmaya göre son 10 yılda yatırımcıların öncelikleri yalnızca hızlı büyüme rakamlarından ibaret olmaktan çıktı. Siyasi istikrar, güçlü altyapı, yapay zekâ yatırımları, kritik doğal kaynaklara erişim ve küresel ticaret ağlarına entegrasyon artık yatırım kararlarında belirleyici unsurlar haline geldi.

Kearney endeksine göre Kanada, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın yükselişi; küresel sermayenin giderek daha fazla dayanıklılık, teknoloji altyapısı ve uzun vadeli stratejik avantaj aradığı yeni bir döneme işaret ediyor.