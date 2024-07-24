Küresel yazılım krizinin şirketlere yarattığı zarar belli oldu

Sigorta şirketi Parametrix, Microsoft dışındaki ABD'li 500 büyük şirketin geçen hafta gerçekleşen CrowdStrike kaynaklı teknik aksaklıktan dolayı 5,4 milyar dolar mali kayıp yaşayacağını açıkladı.

Şirket, bu zararın 540 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasındaki bölümünün sigortalanmış kayıplardan oluştuğunu belirtti.

Global ölçekte hava yolu şirketleri, bankalar ve sağlık sistemlerine erişimde cuma günü teknik aksaklık yaşanırken, bu aksaklık çok sayıda ülkede ve şirkette sorunlara yol açmıştı.

Küresel çapta 5 binden fazla uçuşun iptal edilirken, bazı ülkelerde finans sistemi devre dışı kalmıştı.

Kesinti birçok kuruluşun bilgi teknoloji sistemi gibi tek bir arıza noktası söz konusu olduğunda acil durum planlarını uygulamaya yeterince hazırlıklı olmadığı yönündeki endişeleri gündeme getirdi.