Küresel yolcu talebi yüzde 5,7 arttı

Aynı dönemde arz, mevcut koltuk kilometresi (ASK) bazında yüzde 5,4 yükselirken, doluluk oranı 0,3 puan artışla yüzde 83,7’ye çıkarak Kasım ayları için rekor seviyeye ulaştı.

Uluslararası hatlarda talep yıllık bazda yüzde 7,7 artarken, kapasite yüzde 7,1 yükseldi ve doluluk oranı yüzde 84,0 ile yine Kasım ayı için en yüksek seviyesini gördü.

İç hatlarda ise talep yüzde 2,7 artış kaydetti, kapasite aynı oranda yükseldi ve doluluk oranı yüzde 83,2 ile değişmedi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, Kasım 2025’te hava yolu seyahat talebinin güçlü seyrini koruduğunu belirterek, havayollarının süregelen tedarik zinciri sorunlarına rağmen artan yolcu talebini karşılamaya devam ettiğini söyledi. Walsh, uçak üretimindeki darboğazlara dikkat çekerek, 2025’te 17 bini aşan uçak siparişi birikiminin 2026’da azaltılmasının sektör için öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel bazda bakıldığında, Afrika yüzde 12,6’lık talep artışıyla öne çıkarken, Asya-Pasifik bölgesinde talep yüzde 7,8, Avrupa’da yüzde 6,1 arttı. Orta Doğu’da talep yüzde 9,5 yükselirken, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 3,9 artış kaydedildi.

Kuzey Amerika ise yüzde 0,1’lik sınırlı artışla diğer bölgelerin gerisinde kaldı.

Uluslararası yolcu pazarında Afrika havayolları yüzde 11,2’lik artışla en güçlü performansı sergilerken, Asya-Pasifik’te talep yüzde 9,3, Orta Doğu’da yüzde 9,6, Avrupa’da yüzde 6,8, Kuzey Amerika’da yüzde 4,0 ve Latin Amerika’da yüzde 4,4 yükseldi.

IATA, Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile Japonya arasındaki trafiğin jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2025’te ilk kez tek haneli büyümeye gerilediğine dikkat çekti.

İç hat pazarlarında toplam talep yüzde 2,7 artarken, Brezilya ve Hindistan en hızlı büyüyen pazarlar olarak öne çıktı. ABD iç hat trafiği ise talepte düşüş görülen tek büyük pazar oldu. IATA, bu gerilemenin muhtemelen hükümetin kapanmasının etkilerinden kaynaklandığını değerlendirdi.