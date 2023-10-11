Kuşak ve Yol’da yatırım 380 milyar doları geçti

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, “Kuşak ve Yol’un Ortak İnşası: İnsanlığın Kader Ortaklığının Tesisine Dair Önemli Bir Uygulama” başlıklı Beyaz Kitabı yayımladı. Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaya koyulmasından bu yana geçen 10 yılda önemli başarılara imza atıldı.

10 yılda 150’den fazla ülke ile 30’dan fazla uluslararası kuruluş Kuşak ve Yol ailesine katıldı. Bu süre zarfından Çin’in Kuşak ve Yol’un ortak ülkelerinde üstlendiği projelerin ortalama yıllık ciro hacmi yaklaşık 130 milyar dolara ulaştı. Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi yıllık yüzde 6,4 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı, iki yönlü yatırım 380 milyar doları geçti.

Çin-Laos Demiryolu ve Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu gibi bir dizi örnek proje hayata geçirildi. Eylül ayının sonu itibarıyla Çin-Avrupa ekspres tren seferleri 25 ülkenin 217 kentine ulaştı ve toplam 78 bin tren seferi gerçekleştirildi. 7,4 milyon TEU’luk mal sevk edildi. Haziran sonu itibarıyla İpek Yolu denizciliği hatları küresel çapta 43 ülkenin 117 limanına ulaştı.