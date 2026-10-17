Kuşatma altında bir ekonominin sonu: Gazze'de toplumsal çöküş ve mutlak yoksulluk

Gazze Şeridi’ndeki makroekonomik felaket, geçici bir talep daralması veya konjonktürel bir durgunluk değil, ticari hayatın fiziki olarak ortadan kaldırılmasının doğrudan bir sonucudur. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası raporları, Gazze'deki küçük işletmelerin, imalathanelerin ve dükkanların büyük bir kısmının tamamen yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini belgeledi. Savaş öncesi döneme kıyasla istihdam imkanları ortadan kalkarken, bölgedeki reel işsizlik tarihi zirvesini gördü. Bu kitlesel iş kaybı, yüz binlerce aileyi hiçbir geliri olmadan sığınma kamplarında yaşamaya zorladı. Tarım arazilerinin ve seraların bombalarla küle dönmesi, iç piyasada yerel gıda üretimini dahi tamamen durdurarak bölgeyi mutlak bir açlık döngüsüne hapsetti. Üretimin ve istihdamın bu şekilde sıfırlanması, ticaret hacmini tamamen yok ederek bölgedeki finansal sistemi de doğrudan çöküşe sürükledi.

Finansal mekanizmaların çöküşü ve sürdürülemez yaşam

Sektörel çöküşün tetiklediği sıcak çatışmaların merkezinde, banka şubelerinin ve ATM altyapısının imha edilmesi yerel nakit akışını ve para dolaşımını tamamen felç etti. Piyasada fiziksel nakit paranın bulunamaması, hanehalkının likiditeye erişimini engellerken temel gıda ve hayati malzemelerin ticaretini kayıt dışı karaborsaya ya da ilkel takas yöntemlerine mecbur bıraktı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de kişi başına düşen yıllık gelir, insanların günlük asgari ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak seviyelere geriledi. Bölgede resmi bir merkez bankası bulunmadığı için para piyasasını denetlemekle görevli olan Filistin Para Otoritesi'nin dijital ödeme alternatifleri yaratma çabaları ise telekomünikasyon şebekelerinin sık sık kesilmesi ve elektrik altyapısının çökmesi nedeniyle sahada karşılık bulamadı. Hasar tespit raporlarında telaffuz edilen milyarlarca dolarlık on yıllık yeniden inşa faturası, dış finansman ve kapsamlı borç silme mekanizmaları olmadan Filistin ekonomisinin kendi imkanlarıyla ayağa kalkmasının imkansız olduğunu açıkça gözler önüne serdi. Yatırımların sıfırlanması ve vergi gelirlerinin ortadan kalkması, Gazze'yi önümüzdeki uzun yıllar boyunca uluslararası insani yardımlara bağımlı, kronik bir yoksulluk sarmalına mahkum etti. Mali bağımsızlığını yitiren bu kurumsal yapı, zamanla toplumun en dinamik katmanlarını da içine alan kolektif bir hafıza kaybına yol açtı.

Toplumsal yapının tasfiyesi ve geleceğin insani maliyeti

Söz konusu ekonomik ve finansal tıkanma, yalnızca ticari faaliyetlerin durmasıyla sınırlı kalmayıp bölgedeki toplumsal ve beşeri sermayeyi de kalıcı olarak tasfiye etti. Eğitim ve sağlık altyapısının tamamen felç olması, yeni nesillerin nitelikli iş gücüne katılım imkanını ortadan kaldırırken, kitlesel göç hareketleri ve sakatlık oranlarındaki artış bağımlı nüfus yapısını kronik hale getirdi. Yerel pazardaki kurumsal hafızanın ve ticaret ağlarının yok olması, gelecekte yapılabilecek olası finansal enjeksiyonların bile ekonomik bir çarpan etkisi yaratmasını zorlaştırdı. Sonuç olarak Gazze, kısa vadeli bir insani yardım destinasyonu olmanın ötesinde, ekonomik ve toplumsal dinamikleri tamamen sıfırlanmış, küresel finans sisteminin doğrudan desteği olmadan kendi kendine entegre olamayacak uzun vadeli bir yapısal enkaz modeline dönüştü.