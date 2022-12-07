Kuveyt Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırdı

Kuveyt Merkez Bankası(CBK), gösterge faiz oranında 50 baz puan artışa gitti.

CBK'den yapılan açıklamaya göre, iskonto faiz oranı yüzde 3,00'ten yüzde 3,50'ye çıkarıldı.

CBK Başkanı Basel Al-Haroon, faiz kararının ekonomik büyümeye teşvik eden bir ortamı güçlendirmeyi, finansal ve parasal istikrarı, tasarruf amacıyla ulusal para biriminin cazibesini korumayı amaçlayan dengeli ve ilerici yaklaşımıyla uyumlu olduğunu söyledi.

CBK Başkanı, Banka'nın ekonomik ve parasal gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ve gerektiğinde yerel parasal istikrarı korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.