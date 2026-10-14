Kuveyt'ten Hürmüz'e bağımlılığı azaltacak milyarlarca dolarlık plan

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Kuveyt'in devlet petrol şirketi Kuwait Oil Company (KOC), petrol ihracatında alternatif güzergâhlar oluşturmak amacıyla iki yeni boru hattı projesi üzerinde çalışıyor.

Projelerle Kuveyt petrolünün Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz'e, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden ise Umman Körfezi'ne taşınması ve böylece Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

KOC'nin Planlama ve İnovasyondan Sorumlu Üst Yönetici Yardımcısı Mohammed Al-Abduljalil, Suudi Arabistan ve BAE'deki yetkililerle iki ayrı boru hattı için fizibilite çalışmaları yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan merkezli Asharq ekonomi haber sitesine konuşan Abduljalil, her iki projenin de Kuveyt'in Ahmedi bölgesinden başlayacağını bildirdi.

Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz'e ulaşacak

Değerlendirilen ilk proje, Kuveyt'in Ahmedi bölgesinden çıkarılacak ham petrolün Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz kıyılarına taşınmasını öngörüyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim bölgelerini ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyılarına bağlayan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'ndan yararlanılması planlanıyor.

İkinci hat BAE üzerinden Umman Körfezi'ne uzanacak

Kuveyt'in üzerinde çalıştığı ikinci güzergâh ise petrolün Ahmedi bölgesinden BAE'nin Füceyre bölgesine ulaştırılmasını kapsıyor.

Bu projede, BAE'nin mevcut Habshan-Füceyre Petrol Boru Hattı'nın kullanılması öngörülüyor.

Böylece Kuveyt petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine gerek kalmadan Umman Körfezi kıyılarına taşınması hedefleniyor.

Milyarlarca dolarlık yatırım öngörülüyor

KOC yöneticisi Abduljalil, söz konusu iki projenin bölgedeki enerji taşımacılığını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık yatırım sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Projelerin hayata geçirilmesi halinde petrol ve doğal gazın küresel pazarlara ulaştırılmasında alternatif güzergâhların oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Abduljalil, temel önceliğin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmak olduğunu vurguladı.