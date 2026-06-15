Kuzey Avrupa ekonomisinde durgunluk: İsveç’te işsizlik oranı %9,4 seviyesine yükseldi

Kuzey Avrupa ekonomileri, uzun yıllar boyunca yüksek istihdam oranları, güçlü sosyal refah modelleri ve ihracata dayalı sanayi yapıları sayesinde küresel finansal dalgalanmalara karşı korunaklı bir duruş sergiledi. Ancak son dönemde küresel pazarlarda sıkı para politikalarının kalıcı hale gelmesi ve hanehalkı alım gücünün erimesi, bu yerleşik ekonomik yapıyı tarihsel bir kırılma noktasıyla karşı karşıya bıraktı. Mayıs ayı itibarıyla işsizlik oranının %9,4 bandına yükselmesi, sanayi hatlarındaki sipariş kayıplarının ve kurumsal daralmaların iş gücü piyasasına indirdiği en somut makroekonomik darbe oldu. Yapılan güncel değerlendirmeler, istihdamdaki bu ani erimenin geçici bir dönemsel dalgalanma olmadığını, doğrudan ülkenin ana büyüme motorlarında yaşanan yapısal bir yavaşlamanın işareti olduğunu gösterdi.

İnşaat ve imalat sanayisinde kurumsal daralma dalgası

İsveç iş gücü piyasasında yaşanan bu sert tıkanıklığın en büyük yapısal nedeni, yüksek borçlanma maliyetleri ve kredi musluklarının kısılması nedeniyle inşaat ve imalat sektörlerinde yaşanan kurumsal iflas artışları oldu. Konut pazarındaki yatırımların durma noktasına gelmesi, bu sektöre bağlı onlarca yan sanayi kolunda siparişlerin bıçak gibi kesilmesini ve binlerce nitelikli çalışanın saniyeler içinde iş gücü havuzunun dışına itilmesini beraberinde getirdi. Şirketlerin kar marjlarını korumak adına yeni istihdam planlarını tamamen dondurması ve mevcut kadrolarda küçülmeye gitmesi, özellikle genç nüfus arasındaki işsizlik oranını %20 bandının üzerine taşıdı. Bu durum, sanayi üreticilerinin işletme giderlerini düşürme çabalarının sokağın harcama kabiliyetine vurduğu en net baltalama hamlesi haline geldi.

Sosyal refah bütçeleri üzerinde mali baskı ve harcama kısıtlamaları

İşsiz sayısının radikal bir biçimde artması, devletin sosyal güvenlik fonları ve kamusal bütçe dengeleri üzerinde de doğrudan kronik bir finansal baskı oluşturdu. İstihdamdan alınan vergi gelirlerinin hızla azalmasına karşılık, işsizlik maaşı ve sosyal yardım taleplerinin katlanması, kamusal yatırımların ve inovasyon teşviklerinin kısıtlanması gibi dolaylı makroekonomik sonuçlar doğurdu. Hükümet bütçesinden sosyal destek mekanizmalarına aktarılan payların büyümesi, mali disiplini zorlarken iç piyasadaki toplam tüketim iştahını da kalıcı olarak aşağı çekti. Vatandaşların harcama eğilimlerini asgari seviyeye indirmesi, perakende borsalarındaki fiyatlama mekanizmalarını bozarak ekonomiyi daha derin bir durgunluk sarmalına sürükledi.

Küresel ticaret hatlarında daralma ve para politikasının çıkmazı

İsveç’in dış ticarete ve küresel tedarik zincirlerine olan yüksek bağımlılığı, Avrupa genelinde yaşanan ekonomik durgunluğun ülkeye doğrudan enflasyonist bir işsizlik faturası olarak dönmesine yol açtı. İhracat pazarlarındaki daralma nedeniyle fabrikaların üretim kapasitelerini düşürmesi, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele adına faizleri yüksek tutma stratejisini de ciddi şekilde sekteye uğrattı. Faizlerin bu yüksek seviyelerde kalması kurumsal krediye erişim kanallarını tamamen kapatırken, önümüzdeki süreçte bu istihdam krizini rasyonel yönetemeyen yapıların makro düzeyde kırılganlıklarını artıracağı açıkça tescil edildi.