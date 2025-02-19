Kuzey İrlanda'da konut fiyatı 17 yılın zirvesinde

Kuzey İrlanda İstatistik ve Araştırma Ajansı (Nisra) tarafından açıklanan verilere göre, Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 2024 yılında %9 arttı.

2023 yılının son çeyreğinde ortalama fiyat 168.000 sterlinin biraz üzerindeyken, 2024 yılının son çeyreğinde 183.000 sterlinin biraz üzerine çıkıldı.

Rakamları, nakit işlemler de dahil olmak üzere neredeyse tüm satışları kapsıyor.

Bu, emlak fiyatlarında yaşanan balonun patlamasından hemen sonra, 2008'in başlarından bu yana görülen en yüksek ortalama fiyat.

Satılan konut sayısı ise 23 binin biraz üzerine çıkarak ufak bir artış gösterdi.