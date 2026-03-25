Kuzeyde İsveç freni: Üretici fiyatlarındaki düşüş serisi dördüncü aya taşındı

İsveç İstatistik Ofisi'nin (SCB) paylaştığı rakamlar, sanayi üretim maliyetlerindeki geri çekilmenin istikrar kazandığını gösteriyor. Ocak ayındaki %2,0'lık sert düşüşün ardından şubat ayında kaydedilen %1,7’lik gerileme, üreticilerin fiyatlama gücündeki zayıflığı tescilledi.

Enerji fiyatları düşüşün lokomotifi oldu

Yıllık bazdaki bu düşüşün temel itici gücü enerji piyasasındaki normalleşme oldu. Ocak ayında %5,8 olan enerji enflasyonunun şubat ayı itibarıyla %3,5 seviyesine gerilemesi, ağır sanayi üzerindeki yükü azalttı. Dayanıklı tüketim malları ve ara malı grubunda da benzer bir gevşeme gözlemlenirken, bu durum İsveç merkezli küresel şirketlerin bilançolarına nefes aldırdı.

Ekonomide soğuma sinyalleri

Maliyetlerdeki bu %1,7’lik düşüş enflasyonla mücadele adına pozitif görünse de, piyasa analistleri bu tabloyu 'talep yetersizliği' olarak değerlendiriyor. Dört aydır kesintisiz süren bu eksi seyir, İsveç’in 2026 yılı büyüme hedeflerini ve faiz projeksiyonlarını yeniden şekillendirebilir. Mart ayının son günlerinde netleşen bu rakamlar, bölge ekonomisinde fiyat istikrarı ile ekonomik durgunluk arasındaki o hassas dengenin yeni bir işareti olarak kabul ediliyor.