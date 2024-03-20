Lagarde: ECB, faiz indirimi taahhüdünde bulunamaz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kararlarının verilere bağlı olacağını ve bu verilere bağlı olarak toplantıdan toplantıya değişeceğini, gelen yeni bilgilere yanıt vereceklerini söyledi.

Lagarde yaptığı konuşmada, "İlk olarak, kararlarımız veriye bağlı ve toplantıdan toplantıya değişecek, yeni bilgiler geldikçe bunlara yanıt verecektir. Bu, ilk faiz indiriminden sonra bile belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacağımız anlamına gelmektedir.

İkinci olarak, politika çerçevemiz gelen verileri işlemek ve uygun politika duruşunu kalibre etmek için önemli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, üç kritere verilen göreceli ağırlıkların düzenli olarak incelenmesi gerekecektir.

Son Yönetim Konseyi toplantımızdan sonra, politika kararlarımızla ilgili veriler söz konusu olduğunda, Nisan ayına kadar biraz daha fazlasını, Haziran ayına kadar ise çok daha fazlasını bileceğimizi söylemiştim.

Önümüzdeki aylarda, politika döngümüzün bir sonraki aşamasına geçmek için önümüzdeki yola yeterince güvenip güvenmediğimizi değerlendirmemize yardımcı olacak daha fazla veri alacağız" dedi.