Lagarde: ECB'nin işi kolaylaşabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Hazine Bakanı Yellen'in görüşlerine destek verdi. Euro Bölgesi'nde enflasyon ile mücadele için daha fazla faiz artırımı yapma baskısı ile karşı karşıya olan Lagarde, kredilerde sınırlı bir sıkılaşmanın ECB'nin işini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Lagarde, "Eğer bankalar çok fazla kredi vermezler ve eğer risklerini yönetirler ise, bu enflasyonu düşürmek için ECB'nin yapması gereken işi azaltabilir. Ancak, eğer kredileri çok fazla azaltırlar ise, bu büyüme üzerinde aşırı baskı yaratır" diye konuştu.

"ABD'nin temerrüde düşeceğini hayal edemiyorum"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin temerrüde düşeceğini öngörmediğini, böyle bir gelişmenin dünya genelinde korkunç sonuçları olacağını söyledi.

CBS'e demecinde, "ABD'ye çok büyük güvenim var" diye konuşan Lagarde, "Büyük bir felaketin olmasına izin vereceklerine inanamıyorum" dedi.

Lagarde, "Eğer ABD temerrüde düşer ise, sadece bu ülke için değil herkes için çok, çok negatif etkileri olur" diye konuştu.