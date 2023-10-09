Lagarde: Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşacağız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacaklarına güvendiğini söyledi.

Fransa'da yayınlanan La Tribune Dimanche gazetesine konuşan Lagarde, "ECB faiz oranların yeterince uzun süre korunurlarsa, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesine yardımcı olacak seviyelerde. Enflasyon şu anda önemli ölçüde düşüyor. Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirme istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.

Demecinde Avrupa'nın doğal gaz rezervlerinin durumu konusunda da kendilerinden nispeten emin olduklarını anlatan Lagarde, "Eylül itibariyle Avrupa'nın gaz rezervlerinin yüzde 90'ından fazlası doldu, bu da kışı çok daha güvenle karşılamamızı sağlıyor" diye konuştu.