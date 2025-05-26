Lagarde: Euro, doların alternatifi olabilir

ECB Başkanı Christine Lagarde, hükümetlerin bloğun mali ve güvenlik mimarisini güçlendirmesi halinde Euro'nun dolara karşı geçerli bir alternatif haline gelebileceğini ve 20 ülkeden oluşan bloğa muazzam faydalar sağlayabileceğini söyledi.

Aslında Euro'nun küresel rolü, Avrupa Birliği'nin finansal kurumlarının tamamlanmamış olması ve hükümetlerin daha fazla entegrasyona girişme konusunda çok az iştah göstermesi nedeniyle on yıllardır durgun.

Lagarde Berlin'de verdiği bir konferansta, “Süregelen değişiklikler ‘küresel bir euro anı’ için fırsat yaratıyor. Euro varsayılan olarak nüfuz kazanmayacak - bunu hak etmesi gerekecek” dedi.

Lagarde, bunun için Avrupa'nın daha derin ve daha likit bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu, yasal temellerini güçlendirmesi ve açık ticarete olan bağlılığını güvenlik kabiliyetleriyle desteklemesi gerektiğini savundu.

Doların rolü yıllardır düşüşte ve şu anda uluslararası rezervlerin %58'ini oluşturuyor; bu oran son on yılların en düşük seviyesi ama yine de Euro'nun %20'lik payının oldukça üzerinde.

Lagarde, Euro'nun rolünün arttırılmasının, ortaklıkları destekleyebilecek daha büyük bir askeri güçle eş zamanlı olması gerektiğini söyledi.

Lagarde şunları söyledi: “Bunun nedeni yatırımcıların -özellikle de resmi yatırımcıların- jeopolitik güvenceyi başka bir biçimde aramalarıdır: güvenilir güvenlik ortakları olan ve sert güçle ittifakları onurlandırabilen bölgelerin varlıklarına yatırım yaparlar.”

Lagarde ayrıca Avrupa'nın Euro'yu uluslararası ticarette fatura kesen işletmeler için tercih edilen para birimi haline getirmesi gerektiğini söyledi. Bu da yeni ticaret anlaşmaları, gelişmiş sınır ötesi ödemeler ve ECB ile yapılacak likidite anlaşmalarıyla desteklenebilir.

Ancak Lagarde, iç ekonomide reform yapmanın daha acil olabileceğini söyledi. Lagarde, Euro bölgesi sermaye piyasasının hala parçalı ve verimsiz olduğunu ve yatırımcıların akın edebileceği gerçekten likit, yaygın olarak bulunabilen güvenli bir varlıktan yoksun olduğunu söyledi.