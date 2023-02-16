Lagarde: Faiz artırımları devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi enflasyon baskılarının yüksek olmaya devam ettiğini ve ECB'nin altta yatan fiyat dinamiklerini azaltmak için faiz artırmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan Lagarde, "Genel olarak, fiyat baskıları güçlü olmaya devam ediyor ve altta yatan enflasyon hala yüksek" dedi.

ECB Başkanı, "Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğu ölçüsü şu anda yüzde 2 civarında olsa da, bu önlemler sürekli izlemeyi garanti ediyor." diye konuştu.