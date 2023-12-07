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Lagarde, faiz indirimi tartışmalarını haftaya sonlandırabilir

DWS Avrupa ekonomisti Kastens, Lagarde'ın faiz indirimlerinin gündemde olup olmadığını önümüzdeki hafta açıkça ortaya koyabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Lagarde, faiz indirimi tartışmalarını haftaya sonlandırabilir
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DWS Avrupa ekonomisti Ulrike Kastens, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın özellikle önümüzdeki hafta Yönetim Konseyi toplantısı sonrası düzenleyeceği basın toplantısında faiz indirimlerinin şu anda gündemde olmadığını açıkça belirteceğini söyledi.

Kastens yayınladığı araştırma notunda, "Hiçbir şey enflasyonu olduğundan düşük tahmin etmekten daha ciddi olamaz. Bu nedenle ECB Başkanı Lagarde'ın aralık toplantısında çok hızlı faiz indirimi çağrılarını reddetmesini bekliyoruz" dedi.

Kastens, piyasa katılımcılarının bu değerlendirmeye katılıp katılmayacağının büyük ölçüde ECB Başkanı'nın iletişimine bağlı olacağını vurguladı.

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