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Lagarde, gözünü ABD’den beyin göçüne dikti

ECB Başkanı Lagarde, “AB'nin denizin öte yakasında hayal kırıklığına uğramış bazı yetenekleri ithal etmesinin zamanı gelmiştir” dedi.

Haber Merkezi
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Lagarde, gözünü ABD’den beyin göçüne dikti
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın ülkedeki son siyasi gelişmelere öfkelenen ABD'li işçileri çekebileceğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir panelde konuşan ECB Başkanı, Avrupa'nın kendi içinde yetişmiş pek çok yeteneğe, hırsa ve imkâna ve Avrupa ekonomisinin büyümek için yeterli alana sahip olduğunda da belirtti.

Ancak Lagarde, bunun ülkeyi terk etmek isteyen Amerikalılar tarafından desteklenebileceğini vurguladı.

Lagarde, “Belki de denizin öte yakasında hayal kırıklığına uğramış olabilecek bazı yetenekleri ithal etmenin zamanı gelmiştir” dedi.

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