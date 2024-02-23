Lagarde: Veriler cesaret verici ancak...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, önemli açıklamalarda bulundu. Lagarde, dördüncü çeyrek ücret artış verilerinin cesaret verici olduğunu, ancak verinin henüz Avrupa Merkez Bankası'na enflasyonun yenildiğin konusunda güven vermek için yeterli olmadığını söyledi.

Lagarde, "Dördüncü çeyrek ücret rakamları açıkçası cesaret verici rakamlar. Yönetim Konseyi'nin gözlemlediğimiz dezenflasyonist sürecin sürdürülebilir olacağından ve bizi yüzde 2'lik orta vadeli hedefe götüreceğinden daha emin olması gerekiyor" dedi.

Lagarde, mayıs ayında açıklanacak olan ilk çeyrek ücret verilerinin ECB için özellikle önemli olacağını da sözlerine ekledi.