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Lagarde'dan Avrupa bankalarına uyarı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Avrupa bankaları ellerindeki tahvilleri satmak zorunda kalırlar ise kayıplara uğrayabilirler" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Lagarde'dan Avrupa bankalarına uyarı
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde yaptığı açıklamada, Avrupa bankalarının nakit toplamak için ellerindeki tahvilleri satmak zorunda kalmaları halinde önemli kayıplara uğrayabileceklerini söyledi.

Lagarde, başkanlığını yaptığı Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "AB bankalarının sabit getirili menkul kıymetleri, satılmaları gerektiği takdirde oldukça önemli ölçüde değer kaybedebilir" dedi.

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