Lagarde’dan Euro Bölgesi için kritik uyarı: Enerji şoku dengeleri bozabilir

Lagarde, yüksek enerji maliyetlerinin ekonomide yalnızca doğrudan fiyat artışlarına yol açmadığına özellikle dikkat çekti. Bu maliyetlerin zaman içinde diğer ürün ve hizmetlere yayılması, çekirdek enflasyon ile gıda fiyatlarını da yukarı çekebilecek güçlü bir kanal oluşturuyor. Bu süreçte rafineri marjları, ECB’nin yakından izleyeceği kritik göstergeler arasında yer alırken, özellikle önümüzdeki kış dönemi doğal gaz tarafında belirleyici bir rol oynayacak. Olası arz kesintilerinin yanı sıra olağan dışı soğuk hava ve düşük depolama seviyeleri, gaz fiyatlarında yeniden tırmanış ihtimalini artırarak enerji şokunun ücretlere ve genel fiyatlama davranışlarına daha sert yansımasına neden olabilir.

Çekirdek enflasyonda geçici yükseliş beklentisi ve ücret tablosu

ECB’nin güncel projeksiyonlarında, çekirdek enflasyonun 2027’nin başına kadar yükselmesi, sonrasında ise 2028’e doğru kademeli olarak gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde %2 civarında çıpalanmış kalması, fiyatlama davranışlarının kalıcı biçimde bozulmadığına işaret eden en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ücretlerdeki mevcut tablo da şimdilik enerji kaynaklı ikinci tur etkilerin sınırlı kaldığını gösteriyor. Müzakere edilmiş ücretlerdeki artışın düşük seyretmesi ve iş gücü verimliliğinin yüksek kalması, birim iş gücü maliyetleri üzerindeki baskıyı dengeliyor. Gıda fiyatlarında ise aşırı hava olayları ve El Niño koşullarındaki olası kötüleşme, süreçten bağımsız ayrı bir risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Yapay zeka yatırımları ve hizmet sektörü büyümeyi destekliyor

Enflasyon tarafındaki tüm bu belirsizliklere rağmen, Euro Bölgesi’nin büyüme görünümü tamamen olumsuz bir tablo çizmiyor. Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte dayanıklılığını korumuş olabileceğini belirtirken, imalat sektöründeki sağlam görünüm ve hizmetlerdeki toparlanmaya dikkat çekiyor. Tüketici güvenindeki iyileşme ile güçlü iş gücü piyasası da ekonomik aktiviteyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımlar açısından bakıldığında ise yapay zeka faaliyetlerindeki artış dikkat çekici bir boyuta ulaşıyor. Şirket ve konut yatırımlarının büyümeye pozitif katkı sağlaması beklenirken, yapay zeka alanındaki hareketliliğin yatırım ve ihracat verilerinde etkisini artırdığı görülüyor. Teknoloji odaklı bu dönüşümün orta vadede iş gücü üretkenliğini yapısal olarak yukarı taşıması ve blok genelinde yeni istihdam alanları yaratması öngörülüyor. Buna karşılık genel ihracat performansı, küresel rekabet koşullarının sertleşmesi ve jeopolitik bloklaşmaların tetiklediği korumacı ticaret politikaları nedeniyle ciddi bir baskı altında kalma riski taşıyor.

Büyüme görünümünde riskler aşağı yönlü

Lagarde’ın mesajlarında, büyüme tarafındaki risklerin aşağı yönlü olduğu vurgusu net bir şekilde öne çıkıyor. Enerji arzında yaşanabilecek yeni kesintiler, küresel ve bölgesel ekonomik güvenin zayıflaması ve tırmanan ticari gerilimler, Euro Bölgesi’nin büyüme performansını sınırlandırabilecek başlıca unsurlar olarak sıralanıyor. ECB açısından ortaya çıkan genel tablo, enflasyonun %2 hedefini yakalama konusunda kararlı bir ilerleme kaydettiğini ancak bu yolculuğun küresel emtia piyasalarındaki yapısal ve konjonktürel şoklara karşı hala yüksek bir kırılganlık barındırdığını netleştiriyor. İç talepteki canlanma ve teknolojik atılımlar ekonomik aktivite için birer emniyet supabı görevi görse de, öngörülemeyen üretim maliyetleri ve uluslararası ticaret savaşları önümüzdeki dönemin makroekonomik dengelerini sarsabilecek temel bilinmeyenler olarak kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla Frankfurt yönetimi, politika faizlerindeki gevşeme hızını belirlerken hem ekonomik aktivitedeki bu hassas dengeleri gözetmek hem de jeopolitik risklerin arz zincirlerinde yaratacağı yeni dalgalanmalara karşı tetikte olmak zorunda kalacaktır.