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Lagarde'dan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "ECB faiz oranlarını gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutuyor" dedi.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu kontrol altına almak için borçlanma maliyetlerinin bir süre daha yüksek kalacağını yineledi.

Lagard, Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, ECB'nin gelecekteki kararlarının "faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacağını" söyledi.