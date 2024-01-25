Lagarde'dan 'faiz indirimi' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faiz kararının ardından her zaman olduğu gibi basın toplantısı düzenledi. ECB Başkanı, "Faiz oranları konusunda önceki sözlerimin arkasındayım. Faiz indirim tartışmaları için erken" dedi.

Lagarde, ekonominin 2023 yılının son çeyrek döneminde büyük olasılıkla duraksadığını, ancak işgücü piyasasının sağlam olmaya devam ettiğini belirtti. Lagarde, "Ancak bazı anketler ekonominin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğine işaret ediyor" dedi.

Aralık ayında enflasyonda toparlanma beklenenden zayıf olduğuna işaret eden ECB Başkanı, yurt içi fiyat baskılarının yüksek olduğunu, ancak bazı ölçümlerde gerilemeye başladığını ifade etti. Lagarde, enflasyonun 2024 yılında daha da gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Lagarde, Ortadoğu'daki gerilimlerin enflasyona ilişkin yukarı yönlü bir risk oluşturduğuna işaret etti.

Banka faize dokunmadı

ECB, bugünkü toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve gösterge niteliğindeki refinansman operasyon faiz oranını yüzde 4,50, mevduat faiz oranını yüzde 4,00 olarak korudu. ECB, "Temel enflasyondaki düşüş eğilimi devam etti ve geçmiş faiz oranı artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.