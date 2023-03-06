Legarde'den Avrupa için yüksek enflasyon beklentisi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Legarde, Euro bölgesinin yakın vadede yüksek çekirdek enflasyonla karşı karşıya kalacağını söyledi.
ECB Başkanı Christine Legarde, Euro bölgesindeki temel enflasyonun yakın vadede yüksek kalmaya devam edeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayın sonunda 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin giderek daha kesin hale geldiğini söyledi.
Lagarde, değişken gıda ve yakıt fiyatları hariç temel enflasyonun, önümüzdeki aylarda genel enflasyon oranı düşse bile rahatsız edici derecede yüksek kalabileceği konusunda uyararak, "Kısa vadede çekirdek enflasyon yüksek kalacak" dedi.
Açıklamasında "Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam etmeliyiz" ifadelerine yer veren Legarde, enflasyon ile mücadelede kararlılık sinyali verdi.