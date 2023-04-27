LG, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronic'ten (LG) yapılan açıklamaya göre, LG, şirket tarihindeki üçüncü en yüksek ilk çeyrek karlılığı olan 1,5 trilyon KRW (Güney Kore wonu) işletme karı ve ikinci en yüksek ilk çeyrek geliri olan 20,4 trilyon KRW'lik 2023 ilk çeyrek gelirini açıkladı.

Satışlar, şirketin iş yapısını ve operasyonel verimliliğini temelden iyileştirmeye yönelik eylemlerini yansıtırken, karlılık zorlu küresel ekonomik koşullardan etkilendi.

Sürekli genişleyen B2B segmenti ve önemli büyüme kaydeden içerik ve hizmetler gibi donanım dışı iş alanları ile şirketin iş yapısı gelişti.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 1,02 trilyon KRW işletme karı ile 8,02 trilyon KRW ilk çeyrek geliri elde etti. İş birimi, ilk kez 1 trilyon KRW satışını aşan işletme karı ile en yüksek ilk çeyrek gelirlerini kaydetti.

Sürekli büyüme, büyük ölçüde, enerji tasarruflu ısı pompası özellikli ürünlerin ve enerji depolama sistemlerinin satışıyla beslenen B2B segmentinin hızlı genişlemesinden kaynaklandı.

LG'nin ev ve iş yerleri için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) çözümleri, daha sıkı çevre düzenlemelerine dayalı mevcut Avrupa pazarı trendlerini yansıtan güçlü performans ve enerji verimliliği sunuyor.

Şirket, karlılığı artırmak için maliyet yapısını yönetmenin yanı sıra birinci sınıf cihazlarının rekabet gücünü korumaya ve pazardaki talebin kutuplaşmasına yanıt olarak çok katmanlı cihaz serisini güçlendirmeye odaklanacak.

Beyaz eşya alanı genişleyen B2B segmentine odaklanarak, son 5 yılda Güney Kore'de yıllık ortalama yüzde 30'luk bir büyüme oranına ulaşan kiralama ve bakım hizmeti işi dahil olmak üzere hizmet segmentini hızlandırarak sürekli büyümeyi bekliyor.

LG OLED Objet Collection Pose TV, bu yıl 40'tan fazla ülkede piyasaya sürülecek

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, 200,3 milyar KRW işletme karı ile 3,36 trilyon KRW ilk çeyrek satışı kaydetti. Gelişmiş talep tahmini yoluyla, operasyonel maliyetlerin etkin yönetilebilmesi sayesinde karlılık arttı. Öncelikle Avrupa'daki zorlu ekonomik koşulların neden olduğu düşük küresel TV talebine rağmen şirket, operasyonel rekabet gücünü artırırken LG'nin webOS akıllı TV platformuna dayalı içerik ve hizmet işletmelerinin büyümesiyle satış rakamlarında yükselme görüldü.

LG OLED evo TV modelleri gibi yenilikçi ürünlerin öncülük ettiği Premium 2023 ürün lansmanlarının şirketin rekabet gücünü koruması bekleniyor. Aynı zamanda, farklılaştırılmış tasarımlar ve özellikler sunan "Lifestyle Ekranlar"ın küresel lansmanının satışları artırması ve birinci sınıf TV pazarını yönlendirmesi bekleniyor. LG OLED Objet Collection Pose TV, bu yıl 40'tan fazla ülkede piyasaya sürülecek.

LG Araç Bileşen Çözümleri Şirketi, 54 milyar KRW işletme karı ile 2,39 trilyon KRW ilk çeyrek satışı elde etti. İş birimi şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek gelirlerini kaydetti.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinden itibaren karlılık ivmesini yükselten küresel tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kesintisiz çabalar ve otomobil parçaları için birikmiş siparişlerin değerinin 80 trilyon KRW'ye ulaşması ilk çeyrekte karlılığın daha da artmasına neden oldu.

Genel küresel otomotiv endüstrisini etkileyen belirsizlik bulutuna rağmen, elektrikli araçlara olan talebin artacağı tahmin ediliyor. Şirket, araç içi bilgi-eğlence sistemleri, e-Powertrain, farlar ve özgün çözümlerden oluşan istikrarlı portföyü ile rekabet üstünlüğünü sürdürecek.

LG İş Çözümleri Şirketi ise 65,7 milyar KRW işletme karı ile 1,48 trilyon KRW ilk çeyrek gelirinde artış gördü. İstikrarlı büyüme, yeni Ultraslim LG gram dizüstü bilgisayarları da dahil olmak üzere rekabetçi ürünlerle akademik sezon talebine proaktif bir şekilde yanıt vererek sağlanırken, ürün rekabet gücü ve operasyonel verimlilikler de iyileştirildi.

Şirket, özelleştirilmiş çözümler geliştirerek ve potansiyel müşteri talebini keşfederek bilgi ekranı işini genişletmeye odaklanmayı planlıyor. Şirket ayrıca robotlar (Gumi'deki LG Future Park) ve elektrikli araç şarj cihazları (Pyeongtaek'teki LG Digital Park) LG'nin üretim sistemlerine tamamen entegre edildiğinden, özellikle Güney Kore'de yeni iş segmentlerinin gelişimini hızlandırmayı planlıyor.