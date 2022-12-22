Libya, ENI ile petrol yatırım anlaşmasını yeniden uygulamaya aldı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ENI ile petrol yatırım anlaşmasının yeniden uygulamaya alındığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2013 yılında projenin ticari reklamının yapıldığı ancak çeşitli nedenlerle bugüne kadar hayata geçirilemediği hatırlatıldı.

Anlaşmanın, 2025 yılında Libya'nın doğal gaz üretiminde beklenen açığı telafi etmek için yeniden uygulamaya konulduğu belirtildi.

Kurumun açıklamasında, 8 milyar dolarlık projenin acilen uygulanması gerektiğine dikkat çekilerek, El-Vefa ve Es-Selam petrol sahalarındaki gaz üretim miktarının 2025'te düşmeye başlayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre söz konusu düşüş, yatırım ve artan üretimle telafi edilmezse iç tüketim için gaz sağlamada açık oluşacak, bu durum da Libya'yı elektrik santrallerini çalıştırmak için gaz ithal etmeye zorlayacak.

Libya Ulusal Petrol Kurumu 24 Ağustos'ta ENI yönetimiyle projenin uygulanmasını talep ettiği bir toplantı düzenlemiş, şirket ise siyasi ve güvenlik kaygıları nedeniyle tereddütleri bulunduğunu açıklamıştı.

NOC Başkanı, ENI ve BP ile anlaşıldığını açıklamıştı

NOC Başkanı Ferhat Bin Kıdara, 31 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) oturum aralarında Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Akdeniz’de Libya'ya ait bir sahada doğal gaz sondaj çalışmaları yapılması konusunda İtalyan ENI ve İngiliz BP enerji şirketleri ile anlaşmaya vardıklarını söylemişti.

Bin Kıdara, İtalyan enerji şirketi ENI’nin Libya'nın batısında doğal gaz sondaj ve üretim çalışmalarını geliştirmek için 8 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyerek "Libya’nın doğal gaz rezervlerinin büyüklüğü üretim başladıktan sonra açıklanacak. Ancak Libya’nın kanıtlanmış doğal gaz rezervi 80 trilyon metreküpü aşıyor." demişti.