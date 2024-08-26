Libya Merkez Bankası'nda yeni yönetim göreve başladı

Merkez Bankasının Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetimin görevi "tamamen devraldığı ve sorunsuz bir geçiş konusunda kararlı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, yeni yönetimden Libya ekonomisinin kurtarılması, halkın çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi ve yapay krizlerin etkilerinin giderilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise Merkez Bankasının Yönetim Kurulu Başkanlığı için geçici olarak Abdulfettah el-Gaffar'ı görevlendirdiğini açıkladı

Ne olmuştu?

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.