Likidite kontrolleriyle karşı karşıya kalabilirler

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Birliği (AB) bankalarının merkez bankalarından destek almadan krizi atlatma planlarının gelecek yıl detaylıca inceleneceğini açıkladı.

UBS'i Credit Suisse'i devralmadan önce İsviçre merkez bankasının Credit Suisse'e likidite desteği vermek için adım atmasının ardından, güvenilir seçeneklere olan ihtiyaç artmıştı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi "ABD ve İsviçre'de yaşanan krizin ardından gündeme gelen mevduat çekimlerinin muhtemel hızını" dikkate alarak, ülkelerin düzenleyici kurumlarının bankaların zorluk yaşaması durumunda yeterli likidite için bulacakları tahmini yolları test edip etmediğini gelecek yıl kontrol edeceğini açıkladı.

ABD'de Silicon Valley Bank'in iflasıyla da likiditenin hızla azaldığının göz önüne gelmesi küresel bankacılık düzenleme kurumlarının günlük olarak likidite gerekliliklerini incelemeye başlamasına yol açmıştı.

Likidite, bir bankanın varlıklarını satmasına gerek kalmadan günlük faaliyetlerini sürdürmesi için hazır nakitinin ya da kısa vadeli borcunu satın alabilecek hazırda bir alıcısının bulunmasını ifade ediyor.

EBA, küresel finansal krizin ardından bireylerin bankalardan mevduatlarını çekmelerini engellemek için alınan "kararı" AB ülkelerinin nasıl uyguladığına dair bulgularını bugünkü ilk raporunda paylaştı.

Bu karar tasarısı kapsamında bankanın mevduat gibi ana faaliyetlerinin borcunu ödeyebilen bir bankaya aktarılması yoluyla bir banka sorunsuzca kapatılabilir ya da banka faaliyetlerini sürdürebilmek adına likidite bulmak için diğer piyasalar ya da kaynaklardan destek bularak yeniden yapılandırma sürecine sokulabilir.

EBA, raporunda "Likiditeyi desteklemek için kurumların önerdiği strateji ve eylemler sınırlı kalırken çoğunlukla merkez bankasının olanaklarından faydalanmaya odaklı" dedi.

EBA, aynı zamanda baskı altındaki bankanın özel piyasalardan likidite bulmasının zor olabileceğini belirtti ve hatta merkez bankasından likidite desteği alınmasının bile yeterli teminat olmadan zor olabileceğini ekledi.