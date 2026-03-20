Likit altın çıkmazı: Yapay zeka ekonomisi enerji duvarına mı çarptı?

Dünya ekonomisi, dijital genişleme hızı ile enerji üretim kapasitesi arasındaki makasın hiç olmadığı kadar açıldığı bir kırılma noktasından geçiyor. Yapay zeka ekosisteminin yarattığı enerji yoğunluğu, teknoloji endekslerini artık kâr marjlarından ziyade arz güvenliği üzerinden fiyatlamaya zorluyor. Bu durum, teknoloji fonlarının portföy yapısını kökten değiştirirken, sermayenin rotasını akıllı şebeke altyapılarına ve nükleer enerji çözümlerine kırmasına neden oluyor.

Enflasyonun yeni kaynağı dijital üretim mi?

Ekonomik büyüme tahminleri, bugüne kadar enerji maliyetlerini sanayi üretimi üzerinden okurken; artık yazılım tabanlı enflasyon gerçeğiyle tanışıyor. Dijital operasyonların enerji maliyetindeki her birimlik sapma, hizmet sektöründe çarpan etkisi yaratarak doğrudan fiyat istikrarını tehdit ediyor. Bu tablo, merkez bankalarının para politikalarını belirlerken geleneksel emtia sepetinin dışına çıkıp, veri işleme maliyetlerini de bir "sistemik risk" kalemi olarak ajandasına almasını zorunlu kılıyor.

Jeopolitik arbitraj ve veri koridoru güvenliği

Jeopolitik gerilimler artık sadece petrol boru hatlarını değil, bu devasa dijital ekosistemi besleyen enerji nakil noktalarını da hedef alıyor. Küresel finansın yeni güvenlik önceliği, veri kabloları ile enerji şebekelerinin kesiştiği stratejik düğüm noktaları haline gelmiş durumda. Olası bir bölgesel enerji kısıntısının dijital ekonomiyi saniyeler içinde felç etme potansiyeli, piyasalardaki risk primlerini yeniden tanımlıyor.

Fiziksel limitlerdeki dijital devrim

Ekonomi tarihine geçecek bu süreçte, enerji fazlası olan ülkelerin küresel sermaye için yeni birer dijital liman haline geldiğini görüyoruz. Eğer enerji arzı, yapay zekanın büyüme ivmesine yetişemezse, küresel büyüme rakamlarında yaşanacak aşağı yönlü revizyonlar kaçınılmaz bir son gibi duruyor. 2026 yılı insanlığın sanal dünyada sınırsızca büyürken, fiziksel enerji arzının dijital genişleme hızını sınırladığı bir yapısal denge yılı olarak kayıtlara geçiyor.