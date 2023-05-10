Lityum alanında 10,6 milyar dolarlık birleşme

ABD merkezli Livent, Avusturyalı Allkem lityum kimyasalları alanında güçlerini bileştiriyor. Konuya ilişkin Livent'ten yaptığı açıklama ile Allkem ile 10,6 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzaladığını, birleşme işlemlerinin 2023 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, Allkem hissedarlarının yeni şirketin yaklaşık yüzde 56'sına, Livent hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 44'üne sahip olacağı bildirildi.

İki küresel lityum kimyasal şirketi olan Allkem ve Livent'in, lityum kimyasal ürünlere yönelik hızla artan talebi karşılamak için varlık yelpazelerini, büyüme projelerini ve işletme becerilerini birleştireceği de ifade edildi.

Livent'in lityum işleme teknolojilerinde dünya lideri, Allkem'in ise geleneksel tuzlu su bazlı lityum ekstraksiyonu, sert kaya madenciliği ve lityum işleme alanlarında uzmanlığı olduğunun altının çizildiği açıklamada, yeni şirketin, elektrikli araçlardan ve enerji depolama çözümlerinden kaynaklanan lityum talebinde beklenen büyümeden yararlanmak için iyi bir konumda olacağı aktarıldı.