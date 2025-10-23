Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü,

  1. Ekonomim
Lloyds Banking Group, üçüncü çeyrek karının yüzde 36 düştüğünü açıkladı ve yılın performans beklentilerini aşağı çekti.

Lloyds Banking Group, daha önce açıklanan otomatik finans yanlış satış skandalı müşterilerini tazmin etmek için ayrılan 800 milyon sterlinlik karşılıktan olumsuz etkilendi.

Lloyds, Temmuz-Eylül dönemi için 1,17 milyar sterlin vergi öncesi kar bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde kar 1,8 milyar sterlin olmuştu. Analistler ise 1 milyar sterlin kar bekliyorlardı.

Lloyds, 13 ekim'de Finansal Davranış Otoritesi'nin önerdiği tazminat şemasının, 2007'ye uzanan daha fazla geçmiş vakanın tazminat için uygun olmasının muhtemel olduğunu göstermesi üzerine ek 800 milyon sterlin ayırdığını duyurmuştu. Bu, bankanın otomatik finans skandalı için toplam karşılığını 1,95 milyar sterline çıkardı.

