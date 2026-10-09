LNG krizi Avrupa'yı soğukta mı bırakacak?

Avrupa doğal gaz piyasası, 2026-2027 kışına tarihsel olarak zayıf bir başlangıçla giriyor. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı ENTSOG tarafından yayımlanan kış arz görünümü raporu, kıtanın mevcut altyapısının farklı arz-talep senaryolarına karşı performansını 1 Ekim - 31 Mart dönemi için mercek altına aldı.

Raporda en dikkat çeken veri doluluk oranı oldu. Küresel fiyatların yüksek ve oynak seyrettiği bir konjonktürde AB gaz depoları %72 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, son yılların en düşük kış başlangıç seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yer altı depoları, AB için sadece bir stok değil, pik talebin ana dengeleyicisi konumunda. 2025-2026 kışında toplam tüketimin %26'sı depolardan karşılanırken, geçen kış bu oran %30'a kadar çıkmıştı. ENTSOG, bu nedenle kışın ilk haftalarında dahi enjeksiyonların durdurulmaması ve günlük bazda izleme yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kilit değişken: LNG sevkiyatları

Avrupa'nın elindeki en büyük koz, son iki yılda devreye alınan yüzer ve karasal yeniden gazlaştırma terminalleri. Rapora göre mevcut iletim altyapısı ve LNG terminalleri, düşük depolama seviyesini kısmen ikame edebilecek esnekliğe sahip. Ancak bu esneklik tek bir koşula bağlı; kesintisiz LNG akışı.

ENTSOG'un stres testi senaryosu, küresel LNG piyasasında daralma veya sevkiyatlarda aksamaya işaret ediyor. Bu senaryoda depoların kış sonunda %30 eşiğinin belirgin şekilde altına gerileyeceği, bazı bölgelerde ise sistemsel baskının artacağı öngörülüyor.

Piyasaya olası etkileri

Stokların %30 altına inmesi, iki doğrudan sonuç doğurabilir. Birincisi, TTF başta olmak üzere spot piyasalarda fiyat oynaklığının yeniden yükselmesi. İkincisi ise özellikle enerji yoğun sanayide talep kısıntısı ve tasarruf tedbirlerinin gündeme gelmesi.

Rapor, altyapı yeterli olsa bile arzın sürdürülebilirliğinin belirleyici olacağının altını çiziyor.