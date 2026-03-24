LNG tanker inşasında ibre Rusya’ya mı kayıyor?

Küresel enerji taşımacılığının en hassas halkalarından biri olan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tankerlerinin yalıtım sistemlerinde kullanılan özel kontrplaklar için çizilen yeni rota artık meyvelerini veriyor. Segezha Group’un Güney Koreli sanayi kuruluşlarıyla yürüttüğü uzun vadeli iş birliği, Rusya’nın yüksek katma değerli orman ürünlerinde Asya pazarındaki hakimiyetini perçinledi. Geçtiğimiz aylarda başlayan ilk sevkiyatlar, gemi inşa sanayisinin kalbi olan Güney Kore tersanelerine kesintisiz olarak akmaya devam ediyor.

Kapasite artışı ve teknolojik üstünlük

Bu stratejik ortaklık, sadece bir ticaret başarısı değil, aynı zamanda ciddi bir endüstriyel genişlemeyi de beraberinde getirdi. Grubun Kirov bölgesinde faaliyet gösteren Vyatka Kontrplak Fabrikası, gaz taşıyıcı gemilerin yalıtım panelleri için gereken yüksek standartlı üretim hacmini hedeflenen yüzde 25 seviyesine çıkardı. Fransız GTT sertifikasına sahip olan bu ürünler, LNG depolama teknolojilerinde dünyanın en zorlu güvenlik testlerinden başarıyla geçerek Güney Koreli üreticilerin vazgeçilmezi haline geldi.

Asya pazarında kalıcı hakimiyet

Güney Kore’nin Rus orman ürünlerine olan ilgisi, yaptırımlar sonrası değişen küresel ticaret haritasının en somut örneği. 2024 ve 2025 yıllarında kontrplak ithalatında yaşanan rekor artışlar, Segezha ile kurulan bu bağ sayesinde stratejik bir ortaklığa dönüştü. Batı pazarlarından çekilen Rus ihracatçıların, teknolojik içeriği yüksek mamul ürünlerle Asya ve Pasifik bölgesinde kurduğu bu yeni denge, LNG tanker inşasında dünya lideri olan Güney Koreli tersanelerin tedarik güvenliğini de garanti altına almış durumda.