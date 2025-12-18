Londra Borsası Bank of England faiz indirimi beklentisiyle yükseldi

Londra hisse senetleri, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle yükselişini sürdürdü. Enflasyondaki keskin yavaşlama ve ekonomik büyüme işaretlerindeki zayıflama, faiz indirimi olasılığını güçlendirdi.

FTSE 100 ve FTSE 250 yükselişte

Birleşik Krallık’ın öncü hisse senedi endeksi FTSE 100, 1013 GMT itibarıyla yüzde 0,3 artış kaydederken, daha çok iç piyasaya odaklanan FTSE 250 endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Avrupa piyasaları temkinli seyir izliyor

Pan-Avrupa gösterge endeksi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı öncesinde büyük ölçüde yatay seyretti. ECB’nin faizleri sabit tutması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ise faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75’e çekmesi öngörülüyor. Bu, 2025’teki dördüncü indirimi ve yaklaşık üç yılın en düşük seviyesi olacak, ancak hala ECB’nin faizinin neredeyse iki katı.

Sektörler ve bireysel hisse performansı

Enflasyon kasım ayında yüzde 3,2’ye gerilemiş olsa da, geçen yıl yapılan vergi artışları nedeniyle G7 ülkeleri arasında en yüksek seviyede kaldı. Yatırımcılar, 2026’da muhtemelen nisan ayında bir faiz indirimi daha fiyatlasa da, agresif indirim ihtimali sınırlı.

FTSE 350 perakende endeksi, yüzde 0,9 yükselişle kazançları yönlendirdi. Currys, ilk yarı karının iki katından fazla artış göstermesiyle yüzde 10,3 değer kazandı. Frasers Group yüzde 2,2, Moonpig Group ise yüzde 1 yükseldi. Havacılık ve savunma hisseleri de yüzde 0,8 artışla kazançlı sektörler arasında yer aldı.

Buna karşın, değerli metaller ve madencilik hisseleri yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Altın fiyatlarındaki düşüş bu sektörü olumsuz etkiledi. Sağlık sektörü hisseleri de yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yılbaşından bu yana FTSE 100, yaklaşık yüzde 20 yükselerek 2009’dan bu yana en iyi yılını yaşamakta ve bu yükseliş, Wall Street’in S&P 500 endeksinin yüzde 14,3’lük artışını geride bırakıyor.

Bireysel hisselerde, Premier Inn’in sahibi Whitbread, Corvex’in pay açıklaması ve stratejik gözden geçirme çağrısının ardından yüzde 6 artışla endeksin zirvesine çıktı.